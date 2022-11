¿Cómo calcular la “edad humana” de su gato?

A partir de los dos años de edad de su gato debe comenzar a contar cuatro años humanos por cada año cumplido. Foto: Pixabay

Al igual que con los perros, históricamente se ha tenido la creencia de que siete años gatunos equivalen a siete años humanos. Sin embargo, varias investigaciones y revisiones veterinarias a los felinos han demostrado que la evolución de los años del gato, en comparación con los de los humanos, no es lineal y depende de la esperanza de vida de cada uno de ellos.

Los gatos salvajes o callejeros tienen un promedio de vida entre los dos y tres años que puede aumentar si se encuentran esterilizados. Esto, aunque no es un común denominador, sí se evidencia en el deficiente estado de salud en el que llegan algunos felinos a veterinarias u hogares cuando son adoptados. Por otro lado, los gatos domésticos tienen una esperanza de vida de 14 o 15 años dependiendo de los cuidados y de las enfermedades que los puedan atacar.

Así las cosas, un gato doméstico senior o anciano, podría iniciar esta etapa a partir de los diez años mientras que un gato callejero a partir de los cinco. No obstante, varios artículos, como el publicado en el Journal of Feline Medicine and Surgery afirman que la equivalencia de la etapa humana en la que se encuentren los gatos depende del cuidado óptimo que se les dé a lo largo de su vida.

“Estas designaciones de edad ayudan a centrar la atención en los cambios físicos y de comportamiento que ocurren en diferentes etapas, por ejemplo: defectos congénitos, obesidad u otros. Debe reconocerse, sin embargo, que cualquier grupo de edad es una demarcación arbitraria inevitable dentro de un espectro y no absoluta”, se lee en el artículo.

Sin embargo, varios veterinarios llegaron a un consenso sobre la equivalencia de la edad humana y felina en términos generales, es decir, cuando se habla de un gato doméstico sin ningún tipo de enfermedad grave que pueda acelerar su envejecimiento.

De esta forma, los primeros 2 años de vida de un gato son el equivalente a los primeros 24 años de vida de los humanos. A partir de ahí, se considera que cada año de edad gatuna equivale a 4 años humanos. Es decir, si usted tiene un gato de tres años, la equivalencia, en edad humana es 28 años, por lo que ya es un gato adulto.

Con la ayuda de esta división podrá ver la etapa de vida en la que se encuentra su gato y su equivalencia en años humanos.

1. Gato cachorro: de cero a seis meses

0-1 meses (gato): 0-1 años (humano)

2 meses: 2 años

3 meses: 4 años

4 meses: 6 años

5 meses: 8 años

6 meses: 10 años

2. Gato adolescente: de siete meses a dos años

7 meses (gato): 12 años (humano)

12 meses: 15 años

18 meses: 21 años

2 años: 24 años

3. Gato adulto: de tres a seis años.

3 años (gato): 28 años (humano)

4 años: 32 años

5 años: 36 años

6 años: 40 años

4. Gato maduro: de siete a diez años

7 años (gato): 44 años (humano)

8 años: 48 años

9 años: 52 años

10 años: 56 años

5. Gato mayor: de 11 a 14 años

11 años (gato): 60 años (humano)

12 años: 64 años

13 años: 68 años

14 años: 72 años

6. Gato anciano: 15 años o más

15 años (gato): 76 años (humano)

16 años: 80 años

17 años: 84 años

18 años: 88 años

19 años: 92 años

20 años: 96 años

21 años: 100 años

22 años: 104 años

23 años: 108 años

24 años: 112 años

25 años: 116 años

Una de los principales herramientas que le permiten reconocer qué tan viejo es su gato es la dentadura. Los primeros dientes de un felino aparecen entre las 2 y las 4 semanas de vida, y su dentadura permanente crece a los 4 meses.

A los 2-3 años puede empezar a presentar un poco de sarro en algunos dientes. Si tiene sarro en todos los dientes, su edad es, como mínimo, de entre 3 y 5 años. Ahora bien, cuando superan los 10-15 años puede ser que pierdan algún diente, aunque no siempre pase. Todo depende del cuidado que se les de.

