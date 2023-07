Valentino: ¿cómo cuidar a un perro o gato parapléjico?

Hola, soy Valentino, un gatito parapléjico al que le iban a aplicar la eutanasia. Te voy a contar mi historia. Nací el 10 de enero de 2022 en las frías calles de Bogotá. A los dos meses de edad una persona me propinó una patada que me fracturó la columna. Eso impidió que yo pudiera crecer como un minino normal.

Una rescatista independiente me descubrió y me llevó a su hogar de paso. Sin embargo, en ese momento no recibí la atención veterinaria adecuada, lo que hizo que mi columna se comprimiera y desfigurara aún más. El médico veterinario que me atendía sugirió practicarme la eutanasia, pero mis cuidadores se negaron rotundamente. Ellos comenzaron a recaudar fondos para ayudarme a mejorar mi calidad de vida.

A pesar de todos los esfuerzos, la conclusión de los especialistas fue la misma: no había una forma garantizada para que yo volviera a caminar. Pero eso no me importó, seguí adelante y actualmente soy un gatito feliz que puede correr, jugar, saltar y vivir una vida completamente normal, como la de cualquier otro minino.

Mis cuidados no son nada del otro mundo. Lo único es que mis cuidadores deben acompañarme y ayudarme a hacer mis necesidades. De resto, soy un gatito completamente sano. Me encanta jugar, interactuar con otros gatitos, dormir arrunchado y observar por las ventanas. Soy el vivo ejemplo de que los animales con condiciones especiales también podemos tener una vida digna y feliz.

Si quieres aportar a mi cuidado y ayudar a mejorar mi calidad de vida, puedes donar a través de esta cuenta de Nequi (3003732669).

