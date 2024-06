Video: hombre arriesgó su vida para salvar a diez gatos de un incendio en Medellín

Según reportaron las autoridades, el incendio solo dejó pérdidas materiales. Foto: @DenunciasAntio2

En la tarde del pasado sábado, 1 de junio, se presentó un incendio que afectó a dos casas ubicadas en el barrio Sevilla, en el nororiente de Medellín, Antioquia. Según reportaron los vecinos del sector, al interior de una de las viviendas se encontraban varios gatos que comenzaron a salir desesperados por una ventana. Los habitantes intentaron sofocar el fuego con lo que tenían a su alcance mientras los bomberos llegaban al lugar.

Sin embargo, y ante la magnitud de las llamas, uno de los ciudadanos no lo pensó dos veces y decidió subirse al segundo piso del inmueble, sin ninguna medida de seguridad, con el único fin de rescatar a los felinos atrapados. El hecho quedó registrado a través de un video publicado en redes sociales y fue aplaudido por cientos de usuarios.

Sergio Esteban Marín, el protagonista de la heroica hazaña, le contó a Noticias Caracol por qué decidió arriesgar su vida para salvar a los felinos. “Dios me iluminó y me monté. Cuando me acerco al muro estaba demasiado caliente, pero ya estaba ahí montado e iba por los gatitos. Gracias a Dios me fui como pude por todo el murito y sacamos los gatitos. Cuando saco un gato, empiezan a salir más gatos, en total fueron como 10 gatos”, contó el hombre al medio de comunicación.

Marín también expresó que aunque sufrió algunas quemaduras en las manos, se siente feliz porque su acción ayudo a unos seres indefensos. “También lo hice de corazón porque los animalitos también sienten como uno, y más que uno atrapado, sin poderse salir ni nada, cómo no lo iba a hacer. Le doy gracias a Dios que me dio un corazón muy noble y amo a los animales”, expresó el ciudadano.

#Medellín/ este héroe SALVO 5 Gatos 🐱 tras incendio estructural entre la estación universidad y hospital. Bomberos Medellín atendieron la emergencia. https://t.co/BMOgMYB91l pic.twitter.com/P67B9mcWCF — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) June 2, 2024

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín (Dagrd) reportó posteriormente que dos viviendas resultaron afectadas por el incendio estructural, pero por fortuna no se presentaron lesionados.

