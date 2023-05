Guerra Ucrania-Rusia: restos de un misil cayeron sobre un zoológico de Kiev

El 26 de febrero del 2022, el director del zoológico afirmó que las operaciones militares estaban estresando a los animales (imagen de referencia). Foto: Unsplash

Kiev, capital de Ucrania, nuevamente ha sido golpeada por un ataque aéreo ruso. Este es el octavo ataque en lo que va del mes y se reporta que dejó por lo menos tres heridos.

Lea también: Papa Francisco regaña a una mujer que pidió la bendición para su perro

“¡El octavo ataque aéreo sobre Kiev desde principios de mayo!. Esta vez, el enemigo lanzó un ataque complejo desde diferentes puntos simultáneamente, utilizando vehículos aéreos no tripulados, misiles de crucero y probablemente misiles balísticos”, afirmó Serhiy Popko, jefe de la Administración Militar de Kiev.

Uno de los cohetes rusos cayó sobre el zoológico de la capital de Ucrania, atravesando árboles y aterrizando junto a recintos en donde se hospedaba una familia de mapaches y algunos buitres.

Lea: Bobi, el perro más viejo del mundo, cumple 31 años y rompe un nuevo récord

Según informó The Guardian, los propietarios del zoológico impactado por los proyectiles estarían evaluando si es necesario suministrarle antidepresivos a sus animales.

Mientras se desarrollaba el ataque, el director del zoológico, Kirill Trantin, estaba en un refugio a cientos de metros de distancia, junto a otros 20 empleados. Este ataque fue descrito por funcionarios como un golpe de una “intensidad excepcional”.

Leer: Así puede evitar que los perros orinen las paredes, fachadas o esquinas

“Eran las 2:50 a.m. Fue bastante ruidoso y muy brillante. No hubo fuego y, por fortuna, ningún animal o humano fue herido”, comentó Trantin a The Guardian. “La Policía llegó y se llevó parte del misil, que fue derribado”.

Trantin comentó que ya barrieron los escombros y el zoológico abrió a las 10 de la mañana, como de costumbre. El director afirmó que los animales no habían sido afectados, pero que serían monitoreados en los próximos días. Mientras tanto, les están ofreciendo manzanas y nueces adicionales.

Según informa Business Insider, este zoológico alberga a casi 4000 animales y continúa siendo una atracción popular en Kiev, incluso en tiempos de guerra.

Leer: ¿Qué significa que un gato me traiga animales muertos a casa?

El 26 de febrero del 2022, Trentin afirmó que las operaciones militares estaban estresando a los animales, por lo que el personal del zoológico ha trasladado a algunos de ellos a recintos interiores y otras galerías subterráneas.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com