Hasta el 67 % de los hogares en Colombia tienen una mascota, según reciente estudio

El crecimiento en la tenencia de mascotas refleja cambios en los estilos de vida de las nuevas generaciones. Foto: Pexels

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En Colombia, la relación entre las personas y sus animales de compañía atraviesa uno de sus momentos de mayor crecimiento. Un reciente estudio del Pet Food Institute (PFI), organización estadounidense dedicada a promover la salud y nutrición de las mascotas, revela un aumento significativo en la tenencia de animales en los hogares del país.

De acuerdo con la investigación, entre el 60 % y el 67 % de los hogares colombianos tenía al menos una mascota en el 2025, una cifra que contrasta con el 48 % registrado en 2020. Este incremento, cercano a los 20 puntos porcentuales en cinco años, posiciona a Colombia como uno de los mercados más dinámicos en América Latina en materia de tenencia de animales de compañía.

La tendencia se confirma con otros datos recientes. Un estudio de Kantar en 2024 señala que el 70 % de los hogares encuestados reportó tener al menos una mascota, siendo perros y gatos las especies predominantes. Más allá de las cifras, este crecimiento refleja una transformación sostenida en la relación entre las familias colombianas y sus animales, que ha evolucionado a lo largo de más de una década.

Detrás de este fenómeno, según indican desde PFI, confluyen varios factores sociales y culturales. La urbanización acelerada, los cambios en los estilos de vida y la reducción del tamaño de los hogares han modificado las dinámicas familiares. El aumento de viviendas unipersonales, por ejemplo, ha impulsado la búsqueda de compañía en animales que hoy cumplen un rol emocional cada vez más relevante.

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Sin embargo, el cambio más profundo es de carácter cultural. PFI determinó que en muchos hogares, las mascotas han dejado de ser vistas únicamente como animales domésticos para convertirse en miembros plenos de la familia. Este nuevo vínculo se refleja en la diversidad del perfil de los cuidadores, que abarca distintas generaciones y estratos socioeconómicos, con mayor presencia en zonas urbanas y en hogares de ingresos medios y altos.

Las cifras también se traducen en historias cotidianas. Valentina, de 29 años, adoptó a su gata Luna y describe su relación como la de una compañera de vida. En Medellín, una pareja joven decidió adoptar a su perro antes de pensar en tener hijos.

Este crecimiento sostenido plantea también nuevos retos. El aumento en la tenencia de mascotas implica una mayor responsabilidad en términos de bienestar, salud y nutrición. Expertos advierten que una alimentación adecuada es clave, ya que perros y gatos requieren más de 40 nutrientes esenciales para mantenerse saludables, lo que hace fundamental optar por opciones balanceadas y diseñadas específicamente para ellos.

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