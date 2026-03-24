¿Cuánto viven los perros? Consejos para ayudarles a tener una vida más larga y saludable

Los perros con obesidad pueden vivir hasta dos años menos que aquellos con peso saludable. Foto: Freepik

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Los perros son parte fundamental de millones de hogares, pero su esperanza de vida es considerablemente menor que la de los humanos. Aunque cada mascota es diferente, existen factores como el tamaño, la genética, la nutrición y el acceso a medicina preventiva que influyen directamente en cuánto tiempo viven y en la calidad de esos años.

Ante este panorama, los expertos del Programa Ciencia de Gabrica, compañía multilatina especializada en soluciones para el bienestar animal, comparten algunas recomendaciones clave para ayudar a que los perros tengan una vida más larga y saludable. Algunas de esas sugerencias son mantener una alimentación balanceada y adecuada para cada etapa de vida, controlar el peso corporal para evitar enfermedades asociadas al sobrepeso, cumplir con los esquemas de vacunación y desparasitación, y realizar chequeos veterinarios periódicos para detectar enfermedades a tiempo.

¿Cuánto viven los perros?

En promedio, los perros de razas pequeñas viven entre 10 y 15 años, los de tamaño mediano entre 10 y 13 años, y los de razas grandes entre 8 y 12 años. Esta diferencia se debe, entre otros factores, a que los perros grandes suelen desarrollar enfermedades asociadas a la edad con mayor rapidez que los de menor tamaño.

En Colombia, además, el tamaño de los perros refleja una tendencia clara del entorno urbano. Según datos de Euromonitor, los perros de razas pequeñas representan el 43% de la población canina del país. Esta preferencia responde, en gran parte, a las dinámicas de vida en ciudades y a los espacios habitacionales más reducidos.

Uno de los factores que más impacta la calidad y esperanza de vida de los perros es la obesidad. De acuerdo con los expertos del Programa Ciencia de Gabrica, los perros con sobrepeso pueden vivir hasta dos años menos que aquellos que mantienen un peso saludable.

El exceso de peso aumenta el riesgo de enfermedades como diabetes, problemas articulares, afecciones cardíacas y dificultades respiratorias.

Aunque factores como la genética o el tamaño pueden influir en la longevidad, los especialistas coinciden en que el cuidado diario tiene un impacto significativo en la calidad de vida de los perros.

Una combinación de nutrición adecuada, controles veterinarios periódicos, medicina preventiva y control del peso puede marcar una diferencia importante en los años de vida de una mascota.

Para los expertos de Gabrica, el objetivo es claro: ayudar a que más perros no solo vivan más tiempo, sino que también disfruten de una vida saludable, activa y acompañando a sus familias durante el mayor tiempo posible.

Esperanza de vida para ciertas razas de perros pequeños

Chihuahua (15-17 años)

Crestado Chino (15-17 años)

Fox Terrier Liso y Alambre (13-15 años)

Spaniel de juguete inglés (13-15 años)

Pomerania (14-16 años)

Rata Terrier (13-15 años)

Russell Terrier (12-14 años)

Terrier de lago (12-14 años)

Manchester Terrier (12-14 años)

Yorkshire Terrier (12-15 años)

Esperanza de vida para ciertas razas de perros medianos

Pastor Australiano (12-15 años)

Shar-Pei Chino (12-14 años)

Cocker Spaniel (13-15 años)

Caniche (12-15 años)

Whippet (12-15 años)

Puli (10-15 años)

Springer Spaniel Galés (13-15 años)

Bulldog (10-12 años)

Boxeador (10-12 años)

Chow Chow (11-13 años)

Retriever de pelo rizado (11-13 años)

Bulldog Francés (11-13 años)

Esperanza de vida para ciertas razas de perros grandes:

Gran danés (8-10 años)

Boyero de Berna (7-10 años)

Lobero Irlandés (8-10 años)

Terranova (10-12 años)

Schnauzer gigante (10-12 años)

Dogo de Burdeos (9-11 años)

Rottweiler (10-12 años)

San Bernardo (10-12 años)

Deerhound escocés (10-12 años)

Retriever de pelo liso (10-12 años)

Akita (11-15 años)

Pastor de Anatolia (11-13 años)

Setter irlandés (12-14 años)

Malinois belga (14-16 años)

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