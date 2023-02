Homeopatía veterinaria aplicada: ¿pseudociencia o alternativa?

Nutritional supplements, calming products, cbd or thd oils for pets Foto: Getty Images/iStockphoto - Oleksii Boiko

Hace algunos días, en La Red Zoocial publicamos la historia de Bruno, un bulldog francés que sufre de hemivértebra y cuyo tratamiento está basado en la homeopatía. Debe tomar todos los días un medicamento alternativo formulado por su médico veterinario llamado Zeel Compositum As Us Vet que, de acuerdo con la composición presentada en varias páginas web, contiene Toxicodendron quercifolium una preparación a base del roble venenoso atlántico que es utilizado para tratar afecciones dérmicas similares a las que produce su contacto, entre ellas, para el dolor asociado a patologías de los tendones, ligamentos y toda sintomatología que tenga su origen en la zona peri-articular, como tendinitis, roturas fibrilares, dolor reumático, etc.