Inauguran unidad móvil veterinaria en Ciudad Bolívar: ¿cómo acceder al servicio?

La unidad móvil funcionará exclusivamente para habitantes de Ciudad Bolívar, con cupos limitados y asignación por orden de llegada. Foto: Alcaldía Local de Ciudad Bolívar

En un paso importante hacia el bienestar animal, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, en Bogotá, entregó oficialmente la unidad móvil quirúrgica veterinaria, un vehículo completamente equipado para realizar procedimientos de esterilización y atención médica básica a perros y gatos.

Según la entidad, este nuevo servicio móvil recorrerá los distintos barrios de la localidad 19, priorizando las zonas más alejadas y con mayor presencia de animales en condición de calle. El objetivo es acercar la atención veterinaria a las comunidades que más lo necesitan y contribuir al control de la sobrepoblación animal.

“La idea es fortalecer la atención veterinaria en los barrios más distantes y con mayor número de perros en condición de calle”, afirmó el alcalde local Diego Arley Arenas.

De acuerdo con datos de la Alcaldía, entre abril y julio de este año, se han esterilizado cerca de 3.900 animales y se espera superar las 5.000 intervenciones antes de finalizar 2025.

Además de las cirugías, esta iniciativa se complementa con jornadas de bienestar animal, actividades de sensibilización ciudadana y procesos educativos sobre tenencia responsable.

La unidad móvil funcionará exclusivamente para habitantes de Ciudad Bolívar, con cupos limitados y asignación por orden de llegada. Entre los requisitos para acceder al servicio, se destacan:

Mascotas mayores de tres meses

Estar acompañado por un adulto responsable

Perros con correa y bozal (si aplica) , gatos en guacal

Llevar collar isabelino y cobija para el postoperatorio

Notificar condiciones especiales al momento de agendar

Esta acción representa un avance hacia una ciudad más compasiva y comprometida con todos los seres sintientes. En palabras de la Alcaldía, se trata de “un regalo para Bogotá, que marca el inicio de una transformación en la forma en que se cuida y protege a los animales en el territorio”.

