Concurso de cometas en Bogotá busca recaudar fondos para perros rescatados

Perros de la Montaña es un refugio en el sur de Bogotá con más de 280 peludos rescatados. Foto: Borrachos al Rescate

El próximo domingo 31 de agosto, el colectivo animalista Borrachos al Rescate, en alianza con el Refugio Los Perros de la Montaña, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, llevará a cabo el “Concurso de Cometas con Causa”, un evento que promete una jornada inolvidable para quienes disfrutan del aire libre, aman a los animales y creen en el poder de las buenas acciones.

Más allá de una actividad recreativa, esta iniciativa tiene un objetivo solidario: recaudar fondos para la alimentación, atención veterinaria y bienestar general de los animales rescatados que habitan el refugio, muchos de ellos rescatados del abandono o maltrato. Cada inscripción representa un aporte concreto para sostener la labor de rescate, cuidado y protección que el colectivo realiza con compromiso y amor.

La jornada comenzará a las 10:00 de la mañana, con una caminata ecológica en compañía de los perritos del refugio, diseñada para reconectar con la naturaleza y fortalecer el vínculo entre humanos y animales. Al término del recorrido, los participantes podrán disfrutar de un tradicional canelazo con refrigerio y compartir un espacio de picnic en un entorno natural, ideal para disfrutar en familia o con amigos.

El punto culminante del día será el concurso de cometas, que elevará no solo la creatividad de los asistentes, sino también mensajes de conciencia y amor por los animales. Las categorías premiadas incluyen:

La cometa más creativa con un mensaje a favor de los animales.

La mejor cometa elaborada con materiales reciclados.

La cometa que logre volar más alto.

Las mascotas también son bienvenidas al evento. Según los organizadores, se recomienda que los asistentes lleven a sus perros con correa, asegurándose de que sean sociables y equilibrados. Además, es importante llevar agua y bolsas para recoger sus necesidades.

La invitación está abierta a toda la comunidad bogotana y a quienes quieran sumar su energía a una causa que va más allá de lo simbólico. Los cupos son limitados, y las inscripciones ya están abiertas a través de las redes sociales oficiales de Borrachos al Rescate (@borrachosalrescate) o vía WhatsApp a los números 320 246 3054 y 322 822 0482.

