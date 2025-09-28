Invitan a participar en jornada de esterilización de animales en Santa Marta

Perros y gatos recibirán atención veterinaria, medicamentos y antipulgas sin costo. Foto: Fundación Por Amor a Rocky

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Fundación Por Amor a Rocky, ubicada en Bogotá, llegará a Santa Marta con una jornada masiva de esterilización dirigida a perros y gatos. Serán 500 intervenciones quirúrgicas distribuidas en cuatro días, con el objetivo de promover el bienestar animal y el control ético de la población canina y felina en zonas vulnerables.

La actividad se realizará en dos sectores de la ciudad y contará con el apoyo de defensores de los derechos animales, como la senadora Andrea Padilla y el activista Andrés Preciado, quienes estarán presentes para acompañar y respaldar esta iniciativa.

Fechas y ubicaciones de la jornada:

29 y 30 de septiembre : Centro Comunitario La Magdalena, Calle 6 #15-09, Barrio 20 de Julio

1 y 2 de octubre: Ludoteca del Barrio Cristo Rey, Carrera 8d #145-125

Las esterilizaciones se atenderán por orden de llegada desde las 6:30 a.m. Se recomienda a los tutores de animales asistir con tiempo y llevar a sus mascotas en condiciones adecuadas de seguridad (correa, guacal o cargador).

¿Qué incluye el procedimiento?

Todos los animales intervenidos recibirán atención integral, que incluye:

Esterilización (hembras y machos)

Aplicación de antipulgas

Analgesia y antibiótico posquirúrgico

Faja posoperatoria para hembras

Suturas absorbibles (no requieren retiro)

Entrega de alimento para cada animal atendido

Incentivos para los participantes

Como parte del agradecimiento a la comunidad, la fundación informó que cada persona que lleve a su mascota para ser esterilizada recibirá una boleta para participar en la rifa de un mercado básico. Habrá un ganador diario durante los cuatro días de jornada.

Desde la Fundación Por Amor a Rocky se hace un llamado especial a los habitantes de Santa Marta, especialmente a quienes viven en los barrios 20 de Julio y Cristo Rey, para que aprovechen esta oportunidad gratuita de esterilización.

Cada animal esterilizado representa no solo una mejora en su salud y calidad de vida, sino también una acción concreta en la prevención del abandono, el maltrato y la sobrepoblación de animales en las calles.

Para más información, se puede seguir a la Fundación Por Amor a Rocky en sus redes sociales @poramorarocky1.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱