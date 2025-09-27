Logo El Espectador
Concierto de Don Tetto, La 33 y más bandas “rolas” en apoyo a animales rescatados

Don Tetto, La 33, La Etnia y siete artistas más se reúnen en 100% Rolos x 100% Criollos, un concierto en el Movistar Arena que celebra la cultura bogotana y busca recoger alimento para distintas fundaciones de la ciudad.

Ana Vega
Ana Vega
27 de septiembre de 2025 - 04:02 p. m.
En Bogotá, los animales son parte del pulso de la ciudad. Están en los parques, en las esquinas donde esperan una caricia, en las ventanas que enmarcan a los gatos observando el ir y venir de la gente. También están en las calles frías, resistiendo la lluvia, el hambre y la indiferencia. Son parte del paisaje y de la memoria de la capital, aunque muchas veces pasen desapercibidos.

Pensando en ellos, y en la necesidad de construir una ciudad que también los incluya, nace 100% Rolos x 100% Criollos, un concierto que une música, cultura y solidaridad. El próximo 9 de octubre, el Movistar Arena se convertirá en escenario de una celebración al talento bogotano, con un propósito mayor: transformar cada entrada en alimento para los perros y gatos rescatados por distintas fundaciones de la ciudad.

La dinámica es clara: por cada boleta vendida, se donará un kilo de comida que llegará a fundaciones como Milagrinos y Tepa, que día a día luchan contra el abandono y el maltrato, ofreciendo refugio y una segunda oportunidad a los animales que esperan un hogar.

Sobre el escenario estarán algunos de los nombres más emblemáticos de la música capitalina: Don Tetto, La 33, The Mills, La Derecha, La Etnnia, Pescao Vivo, Ácido Pantera, Nico Hernández, Javier Alerta y Juan Palau. Una nómina que permitirá corear los himnos del rock bogotano, bailar salsa en clave urbana o rapear con los pioneros del género, todo en una sola noche que celebra la diversidad cultural de la ciudad.

Con el apoyo de Laika, esta primera edición de 100% Rolos x 100% Criollos se propone demostrar que la música puede ser más que entretenimiento: puede convertirse en alimento, en esperanza y en gesto colectivo.

Este tipo de iniciativas recuerdan que la ciudad también se escribe con gestos de solidaridad. Al unir la música con el apoyo a los animales, se abre una forma diferente de construir comunidad: mientras cientos de perros y gatos reciben alimento y esperanza, los bogotanos celebran lo que los identifica y los une, su propia cultura rola.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

Ana Vega

Por Ana Vega

Profesional en Estudios Literarios de la Universidad Nacional con interés en temas de divulgación cultural y medio ambiente.@Anav3g4avega@elespectador.com

Tayrona(31467)Hace 57 minutos
Buena ésa. Todo por los animalitos desprotegidos y abandonados. Gracias por pensar en ellos. Se merecen lleno total. Sigan adelante. Felicitaciones y un abrazo grande.
