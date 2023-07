La conmovedora despedida de Raúl Gasca a su chimpancé Pancho, asesinado en Pereira

En la foto aparece Pancho, el chimpancé que mataron en el bioparque Ukumarí y que perteneció al Circo de los Hermanos Gasca. Foto: Tomado de Instagram: Raúl Gasca

A través de redes sociales, el bioparque Ukumarí, ubicado en Pereira, informó sobre el sacrificio de dos chimpancés, Pancho y Chita, que se encontraban jugando en el parqueadero del parque Consotá.

Leer: Ella es Princesa, una perrita que fue atropellada y necesita de su ayuda para recuperarse

En entrevista con Blu Radio, Alexandra Díaz, comandante de la Policía de Pereira, aseguró que las órdenes iniciales habían sido utilizar dardos tranquilizantes. Sin embargo, Pancho, uno de los chimpancés, se abalanzó sobre uno de los uniformados, quien decidió dispararle y, lamentablemente, acabar con su vida.

“Hubo la necesidad inminente para salvaguardar la vida del funcionario del parque. El chimpancé intentó lanzarse sobre el cuidador. Si hubiéramos tenido otra alternativa hubieran sido los dardos tranquilizantes”, explicó la comandante Díaz para Blu Radio.

En una publicación de Instagram, Raúl Gasca, del Circo de los Hermanos Gasca, dio a conocer que Pancho, uno de los chimpancés asesinados, fue su compañero en medio de los espectáculos que realizaban con animales en el país. En entrevista con Mañanas Blu, el empresario afirmó que había donado al animal para cumplir con lo establecido por la ley en Colombia.

Leer: ¿Cuál es la raza de perro que más ha salido en las películas?

“De verdad, muy triste, mano. Fíjate que ayer estaba haciendo un en vivo por Instagram y alguien me dijo, ¿ya viste que se escapó un chimpancé del zoológico anoche? Y yo le digo, no, no sé, ¿en dónde lo viste o qué? No, que el alcalde dijo algo que no sé qué y pues ya vi. Y vi que efectivamente unos chimpancés, pero no sabía cuál, porque ahí había tres chimpancés, no dos, había tres”, afirmó Raúl Gasca a Blu Radio.

Asimismo, reveló que esta no era la primera vez que Pancho se escapaba de un lugar, pues en su anterior zoológico sucedió lo mismo. En dicha ocasión, tuvieron que cerrar el aeropuerto de Pereira.

“Lo que me rompe el corazón y me pone triste es que lo hayan tenido que matar. Y luego estuve escuchando la entrevista y dice que con fusil y todo, o sea, se me hace muy fuerte”, agregó Gasca a Blu Radio.

Raúl Gasca, del Circo de los Hermanos Gasca, también afirmó que Pancho se había vuelto más agresivo con el paso de los años. Por último, Gasca lamentó lo sucedido y reconoció que, a pesar de todo, Pancho y Chita estaban bien en el bioparque Ukumarí.

Leer: No es Wilson: descartan que perro que encontró un soldado en la selva sea el héroe

Por su parte, la senadora animalista Andrea Padilla mostró su descontento sobre el hecho y aseguró que este era un precedente para revisar los protocolos establecidos en este tipo de espacios: “Dolor, indignación y rabia nos embargan a miles de colombianos por la muerte con arma de fuego de Pancho y Chita, los dos chimpancés que vivían en el bioparque Ukumarí (...). Quiero decir que esta tragedia debe llevarnos a revisar los protocolos que implementan esta clase de establecimientos, zoológicos, bioparques, parques de concentración y lugares que tienen animales silvestres en cautiverio”.

"Dolor, indignación y rabia nos embargan a miles de colombianos por la muerte con arma de fuego de Pancho y Chita, los dos chimpancés que vivían en el bioparque Ukumarí", aseguró Andrea Padilla (@andreanimalidad). https://t.co/hnahu0Tfbo — La Red Zoocial (@laredzoocial) July 24, 2023

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com