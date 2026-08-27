La otra crisis del terremoto: familias que perdieron sus casas y tienen decenas de animales

Algunas familias afectadas por el terremoto tienen bajo su cuidado decenas de animales y enfrentan dificultades para encontrar una vivienda que pueda albergarlos. EFE/ Ernesto Guzmán Foto: EFE - Ernesto Guzmán

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La emergencia provocada por un terremoto no termina cuando paran los movimientos del suelo. Para algunas familias afectadas comienza el desafío de encontrar un lugar donde vivir sin tener que abandonar a los animales que dependen de ellas. Esta es una de las situaciones que identificó la ingeniera civil Yerly Mozo, quien recorrió durante nueve días sectores afectados de Caldas y Risaralda como voluntaria.

Durante su recorrido, Mozo visitó 17 hogares de acogida de animales, entre fundaciones, santuarios, hogares de paso y familias que tenían entre 10 y 120 animales. También estuvo en tres Centros de Bienestar Animal públicos, donde encontró cerca de 700 animales, y en un albergue humano que tenía otros 32. En total, asegura haber observado aproximadamente 1.550 animales de ocho especies domésticas. La ingeniera aclara que estas cifras no corresponden a un censo oficial, sino a una evidencia directa de la situación que encontró en territorio.

Familias que no pueden separarse de sus animales

Mozo plantea una pregunta que, según su experiencia, todavía no está suficientemente incorporada en la atención de la emergencia: ¿qué ocurre con una familia que pierde su vivienda y tiene bajo su cuidado 30, 50 o incluso más animales?

Una ayuda para pagar el arriendo puede resolver parcialmente la situación habitacional, pero no necesariamente contempla las condiciones de una familia que debe encontrar un lugar donde pueda vivir junto a todos los animales que protege. Para la ingeniera, esto puede llevar a que algunas personas tengan que escoger entre recuperar un techo o abandonar a los animales.

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En los lugares que visitó encontró familias integradas por madres, padres, jóvenes, niños y personas con discapacidad que, además de enfrentar las consecuencias del terremoto, continúan respondiendo por animales rescatados de situaciones de vulnerabilidad. “No son simplemente personas que decidieron tener muchos animales, sino redes de cuidado que durante años han atendido perros, gatos y otras especies atropelladas, heridas, abandonadas o maltratadas”, plantea Mozo,

Por ello, considera que estas familias y organizaciones deben ser reconocidas dentro de las estrategias de recuperación. A su juicio, la discusión sobre vivienda digna también debe contemplar a los animales que hacen parte de esos hogares y redes de protección.

La reconstrucción debe incluir a los animales

Según el balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte al 23 de agosto se registraban afectaciones en 16 departamentos y 494 municipios, con 159.924 familias y 324.157 personas afectadas. El reporte también incluía 1.764 animales afectados y 2.847 rescatados, además de 178.236 viviendas averiadas y 31.519 destruidas.

Para la ingeniera, estas cifras evidencian que la reconstrucción requiere una mirada que vaya más allá de la infraestructura. Considera que disciplinas como la ingeniería, la arquitectura, el urbanismo, la gestión del riesgo y las políticas públicas deben incorporar la relación entre las personas y los animales que habitan los territorios. “La vivienda digna debe comenzar a pensarse también desde la coexistencia con sus animales”, sostiene.

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Como parte de esta iniciativa, la Fundación Yerly Mozo, bajo el concepto de “Ingeniería por los animales”, adelanta un diagnóstico sobre las condiciones de vivienda de refugios, fundaciones y hogares con más de 10 animales que resultaron afectados por el terremoto. Las personas damnificadas que tengan animales bajo su cuidado pueden participar en la encuesta habilitada por la fundación en este link.

La información recopilada será utilizada para dimensionar la situación, establecer prioridades y construir una propuesta técnica y social de respuesta y recuperación con autoridades, empresariado, constructores, gremios de ingeniería e infraestructura, universidades y ONG`s que apoyen esta iniciativa.

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