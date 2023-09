Las víctimas silenciosas del cambio climático son los animales y las mascotas

¿Sabía que ya van más de 1.000 millones de víctimas animales a causa del cambio climático? Solo en 2021 esta fue la cifra de muertes en los océanos por la ola de calor en Canadá, según National Geographic. Esto, debido a que las temperaturas alcanzadas fueron superiores a los 40ºC.

La temperatura ha aumentado 2°C, con efectos catastróficos, advierte el artículo “Impacto del cambio climático en el bienestar animal” de Edward Narayan, profesor en la Universidad de Queensland y como consecuencia de los fenómenos extremos –como sequías y deshielos– se han visto afectados animales, resalta World Animal Protection. Tal es el caso de Bolivia, donde la escasez de agua en 2017 provocó la muerte de miles de animales y el rescate de 30.000, promovido por la misma organización.

Asimismo, el calentamiento global derrite polos y eleva el nivel del mar, lo que ocasiona hasta el 80 por ciento de los desastres naturales. Un ejemplo, Argentina, donde las inundaciones en 2016 afectaron a 24.000 animales.

También ha surgido el fenómeno del dzud – una anomalía climática que se repite de manera cíclica, en el que una sequía durante el verano se combina con un duro invierno, llevando a los animales a morir de hambre o de frío– es responsable de la muerte de 170.000 alpacas en Perú, por falta de alimento y el congelamiento de extremidades. Del mismo modo, la migración animal se ha desequilibrado, ocasionando que los ecosistemas se alteren y cambien las rutas de los animales, como pasa en Alaska con el salmón, lo que impacta la alimentación de osos.

Por otro lado, los animales domésticos se ven afectados. El sobrecalentamiento significa un riesgo especial para los braquicéfalos y perros con problemas cardíacos, sobrepeso. Por ello, recomendamos mantener a las mascotas en interiores, evitar paseos en horas de calor extremo y dar agua.

El cambio climático no solo amenaza nuestro futuro, sino también la vida y el bienestar de todas las criaturas en el planeta.

Desde el pasado martes 8 de agosto, el estado de Hawái, en Estados Unidos, se ha visto afectado debido a los incendios forestales que comenzaron en la madrugada. De acuerdo con fuentes oficiales, al menos 99 personas han fallecido a causa de este desastre natural.

El gobernador del archipiélago, Josh Green, ya advirtió varias veces que el balance final del incendio (el más mortífero de Estados Unidos en más de un siglo) podría incluso duplicarse.

En medio de la tragedia, se conoció la historia Keyiro Fuentes, un niño de origen mexicano de 14 años que perdió la vida en el incendio forestal que arrasó la ciudad histórica de Lahaina, en Hawái. Luz Vargas, la madre adoptiva del menor, le contó a Noticias Telemundo que ella y los demás familiares hicieron todo lo posible por salvar al niño, mientras los bomberos y la policía batallaban con las llamas.

“Todos estaban huyendo de las llamas, pero nosotros estábamos corriendo hacia ellas. Los tres nos separamos a pie para que al menos uno pudiera llegar a la casa, porque pensábamos que el niño estaba durmiendo” dijo Vargas al medio internacional. Sin embargo, cuando llegaron al lugar, las autoridades no los dejaron acercarse. “Me dijeron que no quedaba nadie. Que lo buscara lejos del fuego”, señaló la mujer.

