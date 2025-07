Lo que encontró mientras grababa en su finca cambió su día por completo

Actualmente, los gatitos están siendo mimados por sus nuevas familias, y Dei se siente orgullosa de haber ayudado a cambiarles la vida. Foto: @katelyndei

Lo que comenzó como un momento de tranquilidad se convirtió en una historia viral. Katelyn Dei, una granjera de 33 años residente en Wisconsin (EE. UU.), se encontraba sentada al aire libre en su finca, disfrutando del paisaje y grabando un video para mostrar la rutina de sus animales. Mientras enfocaba a sus gallinas, patos y perros, notó algo inesperado: un pequeño gatito salvaje caminaba nerviosamente en su dirección.

Dei, sorprendida, compartió el video en su cuenta de TikTok (@katelyndei), sin imaginar que se convertiría en un fenómeno viral con más de 400.000 reproducciones y decenas de miles de “me gusta”. En entrevista con Newsweek, contó que no podía creer lo que veía. “Se sintió como un regalo del sistema de distribución de gatos”, comentó con humor.

Un mes antes, su perro había mostrado un inusual interés por una pila de leña cercana al camino. Al acercarse, Dei descubrió cinco gatitos escondidos entre los troncos. Calculó que tenían alrededor de un mes de vida. Entonces comenzó a alimentarlos y a ganarse su confianza con la intención de reubicarlos en hogares seguros, donde pudieran ser esterilizados.

Pero la madre de los gatos tenía otros planes. Una semana después, los trasladó a un lugar desconocido. “Me partió el corazón”, confesó Dei. Durante semanas los buscó sin éxito y preguntó a sus vecinos si habían visto algo. Cuando ya había perdido la esperanza, los pequeños comenzaron a aparecer, uno a uno, en diferentes rincones de su finca: junto al porche, cerca de los patos, entre la maleza del arroyo.

En total, cuatro de los cinco gatitos regresaron. Al difundir su historia en redes, una persona le informó que el quinto había sido encontrado cerca del camino y llevado a un centro de rescate. Aunque Dei hubiera querido quedarse con todos, no era una opción posible: su pareja no es amante de los gatos. Sin embargo, eso no la detuvo. Organizó la adopción de los cinco felinos, asegurándose de que cada uno fuera entregado en un hogar donde pudieran ser esterilizados y recibir el cuidado adecuado.

“Tenían entre seis y ocho semanas, la edad perfecta para irse a sus nuevos hogares”, explicó. “Estaban sanos, solo tenían unos pocos ácaros en las orejas. La mamá hizo un excelente trabajo”.

Actualmente, los gatitos están siendo mimados por sus nuevas familias, y Dei se siente orgullosa de haber ayudado a cambiarles la vida. Aunque aún no ha logrado atrapar a la madre, ha sido vista varias veces cazando ratas y ardillas en los alrededores. Su objetivo ahora es capturarla de forma segura para esterilizarla y que se quede en la finca como una cazadora permanente.

El impacto del video superó cualquier expectativa. Miles de personas se sintieron conmovidas por la historia y dejaron comentarios celebrando lo ocurrido como una “intervención del sistema de distribución de gatos”, una expresión popular en redes que alude a la idea de que los gatos “aparecen” donde más se necesitan.

Para Dei, si algo positivo puede dejar la viralización de su video es que más personas se animen a esterilizar a sus mascotas. “Internet puede unir a la gente de formas inesperadas. Quién diría que unos gatitos escondidos en una pila de leña lograrían eso”, reflexionó.

La historia de Dei no solo capturó el corazón de miles, sino que también mostró cómo un gesto de compasión puede marcar la diferencia en la vida de animales vulnerables.

