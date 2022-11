Todo lo que debe saber sobre La’eeb, mascota oficial del mundial Catar 2022

En La Red Zoocial nos unimos a la fiebre del Mundial.

Haremos un recorrido por Qatar, y para esto, iniciaremos hablando de La’ eeb, la mascota oficial de uno de los eventos deportivos más importantes a nivel mundial, y que tendrá lugar del 20 de noviembre al 18 de diciembre de 2022.

¡Empecemos!

La’eeb representa una de las vestimentas típicas de Medio Oriente, pues es un turbante catarí que cuenta con su propio agal, ojos, cejas y boca.

Como lo ven aquí, tiene un aspecto fantasmagórico pues no tiene extremidades y flota. Muchos usuarios en redes sociales criticaron a esta mascota comparándola con Gasparín o una servilleta.

Sin embargo, las críticas pasaron a un segundo plano cuando la FIFA explicó su origen.

La’ eeb es una palabra árabe que significa jugador súper habilidoso.

A esta mascota le encanta el fútbol y jugar de manera limpia. Siempre está dispuesta a apoyar a todos los que tienen una visión, trabajan duro y se proponen alcanzar sus sueños.

Según la FIFA, La’ eeb proviene del metaverso de las mascotas. Un universo paralelo que no se puede describir con palabras y en donde cada uno puede imaginarse como quiera.

La’eeb anima a todos a creer en sí mismos. Y se caracteriza por su espíritu juvenil, esparciendo alegría y confianza por donde quiera que vaya.

Con su lema, Now is all, el ahora es de todos, La’eeb traerá la alegría del fútbol.

