Video: Monos robaron a Carolina Cruz y a Don Jediondo en un santuario de Indonesia

La modelo y presentadora colombiana, Carolina Cruz, junto con Don Jediondo, un comediante, conforman el elenco de la nueva temporada de La vuelta al mundo en 80 risas y para el programa visitaron el Santuario de Monos de Indonesia, en el que perdieron parte de sus pertenencias al interactuar con estos animales.

Durante el recorrido que hacía la pareja por el lugar, uno de los monos se subió al hombro del humorista y en un parpadear, este primate le quitó el bigote falso que caracteriza al personaje. Al notar lo sucedido, Cruz trató de maquillar a su compañero, cerca de la boca, con el fin de simular el vello perdido.

Lo más increíble ocurrió cuando Don Jediondo le pidió a la modelo que le tomara una foto. Para ello, el humorista dejó su bolso sobre unas piedras y los monos se llevaron el accesorio que contenía unas llaves, un celular y gafas de sol.

“¡No, hermano, cómo me van a hacer eso!”, dijo el comediante a los primates que huyeron despavoridos. Luego, este personaje sacó sus pertenencias del agua, aunque en un descuido posterior, los animales las tomaron nuevamente.

El santuario, en el que habitan los primates, está ubicado en el corazón de Ubud y es una reserva natural de más de 27 hectáreas de extensión en la que hay varios templos. No obstante, su factor más llamativo son los 340 macacos de cola larga que pertenecen a cuatro grupos diferentes.

De acuerdo a quienes conocen el lugar, no es recomendable acercarse a estos animales o darles de comer, ya que pueden ser territoriales y mostrarse agresivos. “Es normal que los monos intenten quitarte algo de las manos, cuidado con móviles y tabaco, ya que se fijan en lo que sobresale, o que quieran tocar tu mochila. Pero si no te mueves de forma extraña y no se sienten amenazados, no tendrás ningún problema”, explicó una viajera en su sitio web llamado Un blog de palo.

