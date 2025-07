Four Paws, una de las organizaciones internacionales más activas en la defensa de los animales, emitió un comunicado en el que condena el uso de especies silvestres con fines de espectáculo. Foto: Captura de pantalla/YT: @MrBeast

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una nueva polémica rodea al creador de contenido MrBeast, quien el pasado 5 de julio publicó un video en su canal de YouTube donde enfrenta a humanos contra animales salvajes en diversas competencias diseñadas para el entretenimiento. Aunque el clip suma millones de visualizaciones, también ha sido duramente criticado por organizaciones de bienestar animal como Four Paws, que advierten sobre el sufrimiento no visible detrás de la producción.

La crítica no se hizo esperar, la organización emitió un comunicado en el que condena el uso de especies silvestres con fines de espectáculo. “¿Cuándo ves a un elefante salvaje pintando con un pincel? ¿Cuándo ves a un guepardo salvaje compitiendo contra un coche de carreras? Jamás. Estos no son comportamientos naturales para los animales”, afirmó la organización, cuestionando los escenarios artificiales a los que fueron sometidas las especies.

Además de la incomodidad por la dinámica del video, la organización puso en duda el origen de los animales utilizados. Hasta ahora no se ha confirmado si provienen de santuarios, zoológicos o criaderos privados. En ese sentido, Four Paws fue enfática: “Un santuario legítimo no permite ningún tipo de interacción con los animales. Ni caricias, ni alimentación, ni exhibiciones, ni cría”.

La denuncia va más allá del caso puntual. Four Paws alertó sobre una preocupante tendencia global de mercantilización de animales salvajes, criados en instalaciones comerciales y convertidos en objetos de entretenimiento para atraer turistas, alimentar el comercio de mascotas exóticas o generar contenido viral. “Este desequilibrio reduce la ‘competencia’ a un espectáculo que solo sirve al ego humano”, advirtió la organización.

El video de MrBeast se suma a una práctica cada vez más común en redes sociales: mostrar animales en situaciones fuera de contexto, disfrazadas de diversión. Pero según expertos, esto contribuye a la normalización del maltrato. Detrás de las cámaras, muchos de estos animales son sometidos a entrenamientos forzados, viven en condiciones inadecuadas y no reciben atención veterinaria ni nutrición apropiada.

Vanessa Amoroso, coordinadora del programa “Animales Maltratados en el Entretenimiento y el Trabajo” de Four Paws, hizo un llamado a los creadores de contenido: “Con una plataforma tan masiva, influencers como MrBeast tienen el poder de impulsar un cambio real y positivo. Instamos a usar ese alcance de forma responsable, promoviendo la compasión en lugar de buscar clics a costa del sufrimiento animal”.

La controversia llega poco después de otra crítica dirigida al mismo creador. En mayo, MrBeast publicó un video grabado en la zona arqueológica de Calakmul, en México, donde pasó “100 horas dentro de un templo antiguo”. Las imágenes, que incluyeron grabaciones con drones y acceso a estructuras restringidas, desataron cuestionamientos sobre el uso de un patrimonio considerado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Aunque el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) aclaró que la visita se hizo con permisos oficiales, el episodio generó un debate sobre los límites del acceso que se otorga a figuras mediáticas.

Ante este nuevo episodio, Four Paws también dirigió su mensaje al público. Invitó a los usuarios a actuar con conciencia al consumir contenido en línea, y ofreció herramientas como una guía para identificar señales de alerta en atracciones con animales, además de una plataforma para denunciar casos de explotación de grandes felinos en internet.

Entre el uso de animales salvajes para entretenimiento y las controversias por el acceso a sitios históricos, MrBeast enfrenta ahora una creciente presión sobre la ética que respalda su contenido. Para los defensores del bienestar animal, el mensaje es claro: ni la fama ni los millones de vistas justifican el sufrimiento oculto que podría haber detrás de cada escena.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱