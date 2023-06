Murió loro cabeciazul que fue rescatado tras 17 años de cautiverio

El loro había sido entregado voluntariamente a unidades de emergencia. Foto: Área Metropolitana del Valle de Áburra

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá compartió a través de sus redes sociales la lamentable historia de un loro cabeciazul (Pionus menstruus) que permaneció en tenencia ilegal durante 17 años. Aunque el ejemplar fue rescatado por las autoridades ambientales, no logró sobrevivir.

“Durante largos y doloroso 17 años, este majestuoso loro cabeciazul fue víctima de la tenencia ilegal, condenado a una vida sin esperanza ni libertad”, informó el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en su cuenta de Twitter.

El loro había sido entregado voluntariamente a unidades de emergencia, por lo que el Centro de Atención y Valoración de la Fauna Silvestre (CAV) del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en conjunto con profesionales de la Universidad CES, se hicieron cargo de su recuperación.

Tras realizar el debido diagnóstico, el personal médico de la entidad encontró que, como consecuencia del cautiverio, el pico del animal había sufrido un crecimiento excesivo, generando ausencia en su curvatura fisiológica, lo que le impedía respirar y alimentarse correctamente. Además, el descuido en el mantenimiento de sus uñas resultó en un sobrecrecimiento severo.

Aunque al individuo le realizaron un recorte en el pico para mejorar su calidad de vida, durante su proceso en el CAV el equipo de profesionales veterinarios encontró otras dificultades: “se desplazaba con regularidad; no tenía capacidad de vuelo; no consumía alimento por sí solo, el equipo de nutrición deba alimentarlo varias veces al día de forma asistida. Se detectó que tenía un severo problema hepático, que le genero malnutrición por no lograr la absorción de nutrientes. En su cautiverio, solo lo alimentaban con ciertas frutas y galletas remojadas en agua. Recuerda que las aves silvestres necesitan una dieta balanceada que solo encuentran en su hábitat”, informó la autoridad ambiental.

De acuerdo con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la falta de habilidades para la supervivencia y la dependencia humana dificultaron la integración del loro cabeciazul en la naturaleza, lo que, sumado a su estado grave de desnutrición, la poca evolución frente a los tratamientos y su hepatitis crónica, hizo que el animal no lograra sobrevivir.

Estos hechos, indicaron las autoridades, reflejan las trágicas consecuencias de la tenencia ilegal de animales silvestres. Por esta razón, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá invita a los ciudadanos a denunciar la tenencia ilegal de fauna silvestre a la línea 3856000 o en la página web www.metropol.gov.co/pqrsd

¿Cuál es la sanción por tener animales silvestres en casa?

Las consecuencias de tener un ejemplar de fauna silvestre en cautiverio pueden ser de tipo penal, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal Colombiano, el cual menciona que “el que con incumplimiento de la normatividad existente se apropie, introduzca, explote, transporte, mantenga, trafique, comercie, explore, aproveche o se beneficie de los especímenes, productos o partes de los recursos fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, biológicos o genéticas de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa hasta de treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Según la ley vigente, la pena aumentará en una tercera parte cuando las especies estén categorizadas como amenazadas, en riesgo de extinción o de carácter migratorio, raras o endémicas del territorio colombiano.

¿Por qué no debe tener animales silvestres como mascotas?

1. La tenencia de fauna silvestre es un delito, contemplado por la ley 1333 de 2009. Su reglamentación determina sanciones económicas para quienes incurran en esta práctica, además del decomiso del animal. Cuando se hace con fines de explotación, la persona infractora podría ir a la cárcel.

2. Los animales silvestres hacen parte de complejos ecosistemas en los que tienen funciones importantes para su conservación. Interferir en el ecosistema para sacar individuos puede afectar a su especie, generar transformaciones en la población y causar daños al ecosistema.

3. Biológicamente la fauna silvestre está adaptada a unas dinámicas de alimentación, desarrollo y reproducción específicas. Al tener a una especie en cautiverio se afectan directamente sus hábitos de vida, por lo que se le está sometiendo a un trato cruel y estresante. Además, puede ser inviable reintegrarlo a su hábitat natural, ya que es posible que pierdan su capacidad para sobrevivir.

4. Las especies exóticas son aquellas que se introducen, por medio del tráfico ilegal, a un ecosistema al que no pertenecen. Estos animales son una potencial amenaza para el equilibrio del ambiente en caso de que se conviertan en especies invasoras. Pueden llegar a afectar a la fauna nativa de ese ecosistema e incluso a producir su extinción.

5. Al no ser animales domésticos, significan un peligro potencial para la vida de las personas con las que convivan. Por más que se pueda empatizar con ellos, como mecanismo de defensa o por someterlos a estrés constante, podrían ser agresivos. Además, algunas especies son vectores de enfermedades que afectan a las personas o a otros animales.

