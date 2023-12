Neil, el elefante marino que es un fenómeno viral en Australia por bloquear calles

Neil es un elefante marino de 600 kilos que se hizo conocido al deambular por las calles del sur de Tasmania. Foto: neiltheseal22

Aunque Australia es conocida por su diversidad de marsupiales (canguros, koalas, wombats y numbats), un mamífero es quien recientemente se ha llevado toda la atención del país. Se trata de Neil, un elefante marino de 600 kilos que se hizo conocido al deambular por las calles del sur de Tasmania.

Neil se ha convertido en una celebridad de las redes sociales gracias a una cuenta de Instagram (@neiltheseal22) que documenta todas sus aventuras. Su primera gran travesura, y la que lo volvió viral, fue cuando decidió tomar una siesta frente al carro de una mujer que se disponía a ir al trabajo. Desde entonces, ha aparecido en medios australianos e incluso, en importantes periódicos internacionales como The New York Times.

En diferentes videos compartidos por redes sociales se puede ver al mamífero durmiendo en medio de la carretera, deteniendo todo el tráfico, bañándose con las mangueras automáticas de los jardines, visitando restaurantes de mariscos y rompiendo cercas y puertas de las casas.

De acuerdo con The New York Times, la primera vez que los habitantes de Tasmania reportaron la presencia de Neil fue en 2022, cuando este se encontraba en la playa de Clifton Beach. Los expertos del Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Tasmania explicaron que es probable que Neil se perdiera de su madre al nacer, por lo que pudo haber tenido una juventud en solitario sin elefantes marinos con los cuales socializar. Esto posiblemente provocó que buscara otros lugares para vivir.

Aunque las personas disfrutan seguir las aventuras de Neil, expertos en fauna aseguran que su popularidad se está volviendo en un problema cada vez más grande. El Programa de Conservación Marina del Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente informó que, aunque estos animales interactúan de manera generalmente segura, pueden llegar a tener comportamientos naturales peligrosos para los humanos, especialmente cuando se sienten acosados.

“Lamentablemente, algunas personas no han seguido nuestro consejo de mantenerse alejadas y han seguido reuniéndose, han traído perros a la zona y hay una carretera cerca. Todo esto aumenta los riesgos para Neil y el público, y lo hemos trasladado a un lugar más apartado. Nos encanta que pienses que Neil es genial y estamos de acuerdo, pero lo que no es genial es que la gente lo acose”, señalaron las autoridades ambientales.

Por su parte, la cuenta de Instagram que comparte las travesuras de Neil anunció el pasado 19 de diciembre que seguiría el consejo de los biólogos marinos y ya no publicaría la ubicación actualizada del animal, esto con el objetivo de garantizarle su seguridad.

“Si alguna vez me ves en la naturaleza, sé amable y dame 20 metros de espacio. Nunca me verás compartir mi ubicación porque no soy un gran admirador de las multitudes”, dice un video publicado en la cuenta.

Cabe recordar que en el pasado se han registrado casos similares al de Neil, uno de los más conocidos fue el de Freya en Oslo, Noruega, una morsa que finalmente tuvo que ser sacrificada por las autoridades después de que comenzara a treparse a los muelles y a hundir barcos.

