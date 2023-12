Perrita que fue rescatada sin garras recibirá botas especiales como regalo de Navidad

La propietaria del refugio compartió la historia de Chloe a través de redes sociales, lo que despertó una gran ola de solidaridad. Foto: Catherine's Puppies

Chloe es una perrita de 18 meses que fue encontrada en la calle sin las almohadillas y sin las garras de sus cuatro patas, lo que le impedía caminar. Catherine Lumsden, rescatista de perros y fundadora de Catherine’s Puppies, un refugio de animales ubicado al noreste de Hong Kong, en China, se cruzó con la canina y su impactante historia.

De acuerdo con Lumsden, las patas delanteras de Chloe estaban mutiladas, lo que evidenciaba un pasado marcado por el maltrato. “El veterinario dijo que no había nacido así y que era imposible que hubiera ocurrido por accidente. En algún momento se las cortó una persona, no un veterinario. No tengo ninguna forma de encontrar al monstruo que hizo esto”, contó Lumsden a CNN.

La propietaria del refugio compartió la historia de Chloe a través de redes sociales, lo que despertó una gran ola de solidaridad. Tras conocer la crueldad del caso, Preeti Sharma, una ciudadana residente en Discovery Bay, ciudad turística en la isla de Lantau, Hong Kong, no lo pensó dos veces y decidió adoptar a la perrita. “No había duda de que teníamos que rescatar a Chloe”, dijo Sharma al medio internacional.

Adaptarse a su nuevo hogar no fue sencillo para Chloe. Las cicatrices emocionales la hacían temerosa con los humanos. Sin embargo, con el tiempo y el cuidado de su familia fue sanando poco a poco. “Ver a este perrito provoca muchas emociones encontradas. La alegría es la principal ahora, ya que su familia la ama increíblemente, literalmente irradia de ellos y ella está muy feliz y contenta. Sin embargo, es imposible no sentir todavía rabia, horror y tristeza por lo que le hicieron, eso nunca cambiará”, escribió el refugio en su página de Facebook.

En la actualidad, se están tomando medidas para mejorar la movilidad de Chloe. El albergue de animales informó recientemente que un par de botas especiales para sus patas delanteras están en camino. “La Dra. Rhoda observó a Chloe caminar y, aunque está mejor y tiene más movilidad de lo que jamás pensamos, seguimos adelante y encargamos las botas especiales para sus dos patas delanteras desde Suecia. Deberían llegar antes de Navidad o justo después. Estas botas son para equilibrarla y quitarle presión, ya que, aunque es muy móvil, sin patas básicamente usa huesos”, detalló el lugar.

Catherine’s Puppies informó que actualizará en Año Nuevo cómo le va a Chloe con sus botas nuevas.

