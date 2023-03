Nike anunció que dejará de utilizar pieles de canguro para fabricar su calzado

Marcas de lujo como Versace y Prada también han prohibido el uso de piel de canguro. Foto: Archivo

A través de un comunicado, Nike anunció que dejará de usar pieles de canguros en la producción de su calzado, luego de que, semanas atrás, su rival Puma tomara medidas similares. Así, la empresa estadounidense se convierte en una de las últimas, a nivel mundial, en dar fin a esta práctica.

Lea: Indignación por jaguar asesinado en Puerto Asís, Putumayo.

El gigante de ropa deportiva comentó que presentará una nueva versión de su línea de botas de fútbol, Tiempo Legend Elite, con un material sintético patentado que reemplaza el uso de piel canguro, asegurando que es una solución de mejor rendimiento. Asimismo, la empresa declaró que finalizó su asociación con su único proveedor de cuero de canguro en 2021.

La decisión ha sido celebrada por activistas y defensores de los derechos y el bienestar animal, que durante mucho tiempo han realizado campañas contra el uso de pieles de canguros y demás animales que son sometidos a procesos poco éticos que involucran la crueldad animal.

La Red Zoocial Hospitalizan a Phillipe Petro, el primer perro de la Nación El cocker spaniel inglés de la familia presidencial de Colombia está internado y bajo observación médica. Leer más Hospitalizan a Phillipe Petro, el primer perro de la Nación Radican proyecto de ley que busca prohibir el embargo de animales de compañía Según esta iniciativa, los animales no pueden ser embargados porque son seres sintientes y “no cosas materiales”. Leer más Radican proyecto de ley que busca prohibir el embargo de animales de compañía

“El anuncio de Nike de que dejará de usar pieles de canguro para sus zapatos deportivos es un evento sísmico en la protección de la vida silvestre, y los temblores se sentirán en todo el mundo, especialmente en Australia, donde ocurre la masacre comercial masiva de canguros”, indicó el presidente del Center for a Humane Economy, Wayne Pacelle, en un comunicado.

Por otro lado, la empresa alemana Puma rediseñó su botín de fútbol King, la cual posee tecnología K-better para ofrecer mejor rendimiento sin piel de canguro, “un material superior completamente nuevo que no se basa en animales. La parte superior contiene al menos un 20 % de material reciclado como un paso hacia un futuro mejor”, se lee en un comunicado de la compañía que puede visualizar en el siguiente enlace.

Lea también: Radican proyecto de ley que busca prohibir el embargo de animales de compañía.

Mick McIntyre, director de Kangaroos Alive, una organización dedicada a la protección de los canguros, también celebró esta decisión y dijo que Nike y Puma estaban haciendo lo correcto. Además de brindar una solución a la comercialización de estos animales en Australia, que parece ser una problemática cada vez peor, pues la captura de canguros aún es legal en el país.

“Están diciendo que no queremos ser parte de esta matanza inhumana de este ícono internacional. Los canguros no se crían. Su matanza se realiza en medio de la noche, en medio de la nada. La regulación de la industria es casi imposible”, comentó al periódico The Guardian.

Leyes para la protección de los canguros

El Center for a Humane Economy lideró en 2020 la campaña “Los canguros no son zapatos”, que ha sido clave en la introducción de la legislación que prohíbe la importación y venta de productos con pieles de canguro. Y en varios estados de Estados Unidos se han presentado proyectos de ley que impidan la comercialización de estos animales.

En enero se presentó en el estado de Oregón, donde Nike tiene su sede, un proyecto de ley que prohibiría la venta y compra de piezas de canguro, apuntando principalmente a los fabricantes de ropa deportiva. La propuesta legislativa también se expuso en Connecticut, y buscaba seguir los pasos de California, que considero un delito adquirir o comercializar productos a base de estos seres vivos en la década de 1970.

Le puede interesar: Salvar peluditos: una segunda oportunidad para las mascotas no convencionales.

Sin embargo, este proyecto de ley fue criticado por expertos australianos en la industria. Según The Guardian, estos especialistas aseguraron que el proyecto de ley está impulsado por información errónea y motivada por la emotividad. Además, dicen que quienes respaldan la prohibición son personas que no están calificadas para comentar. Asimismo, el gobierno australiano ha defendido esta práctica, afirmando es sostenible y humana.

Al mismo medio mencionado anteriormente, algunos ecologistas australianos han argumentado que prohibir el intercambio comercial sería perjudicial para el bienestar de los canguros al permitir la superpoblación.

Aún no se ha aprobado el proyecto que ha generado divisiones no tan solo en el Congreso estadounidense, sino en la industria de la moda y los especialistas en biología y ciencia.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com