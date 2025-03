Mini pigs en las calles de Pereira: una crisis que podría salirse de control

El concejal calificó esta práctica como un acto de maltrato animal. Foto: Freepick

Recientemente, el concejal animalista Héctor Hernández alertó sobre un presunto caso de abandono de mini pigs o cerdos miniatura en Pereira. Según denunció, se han identificado cerca de 30 de estos animales en situación de calle en los sectores de Cerritos y Pavas, lo que podría derivar en un problema de grandes proporciones si no se toman medidas urgentes.

Se presume que en este caso, el abandono se debe a un criadero que no logró vender los animales y decidió dejarlos en la ciudad. “Puede ser un criadero que decidió abandonarlos porque no los comercializó y los botó en la ciudad. Si no se interviene, se empezarán a reproducir”, advirtió Hernandez en una entrevista con Blu Radio.

Más allá del impacto inmediato, Hernández hizo énfasis en las consecuencias a mediano y largo plazo. Explicó en una plenaria del concejo que, si estos mini pigs no son rescatados y esterilizados a tiempo, su reproducción descontrolada podría llevar a un crecimiento exponencial de la población.

“Cada uno de estos cerdos puede tener entre 5 y 15 crías en una sola camada. Si no intervenimos ya, en poco tiempo podríamos tener entre 200 y 300 animales en situación de calle”, alertó el concejal.

Además de la sobrepoblación, existen otros riesgos asociados al abandono de estos animales: pueden tener un fuerte impacto ambiental, causando daños en jardines y esparciendo basuras en su búsqueda de alimento; problemas sanitarios: al estar en la calle, siendo posibles portadores de enfermedades zoonóticas, incluso, esta problemática podría terminar en accidentes de tránsito.

Según Hernández, Pereira ya enfrenta dificultades para cubrir los gastos de perros y gatos abandonados, por lo que la situación con los mini pigs podría ser insostenible. “No hay plata que alcance (...) Una esterilización de perro puede costar 80.000 pesos, mientras que la de un mini pig puede llegar a los 250.000 pesos”, señaló.

Ante la gravedad de este presunto caso de abandono, la fundación Minioink lanzó una convocatoria urgente para rescatar a los mini pigs abandonados. A través de sus redes sociales, pidieron la colaboración de voluntarios y recursos para asegurar la captura y traslado seguro de los animales. “Necesitamos urgente su ayuda. Si se encuentra en Bogotá o Pereira y desea colaborar, escríbanos al 324 54203”, publicó la fundación en sus redes sociales.

El concejal y la comunidad insistió en que es necesario un plan de acción inmediato y medidas a largo plazo para evitar que este problema siga creciendo y que más animales terminen en una situación de calle.

