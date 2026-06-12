Perros y gatos rescatados jugarán el partido más importante de sus vidas: encontrar un hogar

El Álbum Perlini presenta a los perros y gatos participantes con nombres inspirados en figuras y términos del fútbol. Foto: La Perla

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El ambiente futbolero que se vive por estas semanas gracias al Mundial 2026 también servirá para impulsar la adopción de animales rescatados en Medellín. La Alcaldía de Medellín y el Centro de Protección y Bienestar Animal La Perla anunciaron una jornada especial en la que 80 perros y gatos estarán disponibles para encontrar un hogar definitivo.

La actividad, denominada “Adoptatón Mundialista 2026”, se llevará a cabo el próximo 14 de junio en el Parque de Banderas del Estadio Atanasio Girardot, entre las 9:00 a. m. y las 3:00 p. m., y busca aprovechar la emoción que genera el fútbol para promover la adopción responsable de animales que esperan por una familia.

A través de sus redes sociales, La Perla compartió un mensaje que compara la historia de los animales con la de los deportistas que saltan al campo de juego después de superar distintos desafíos. “En la vida, como en el fútbol, cada partido es una oportunidad. A veces las heridas y cicatrices nos recuerdan lo valientes que hemos sido y lo mucho que hemos resistido”, señaló la entidad.

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Según explicaron los organizadores, los 80 perros y gatos que participarán en la jornada están listos para disputar “el partido más importante de sus vidas”: encontrar una familia con quien compartir el resto de su existencia.

La campaña también cuenta con el apoyo de figuras públicas. En un video difundido por la Alcaldía de Medellín y La Perla, el exfutbolista colombiano Roberto Carlos Cortés invitó a la ciudadanía a sumarse a la iniciativa. “Estamos en un año mundialista y podemos brindarles esa alegría a estos gatitos y perritos que necesitan un hogar y una mejor calidad de vida”, expresó.

Como parte de la estrategia de difusión, el centro de bienestar animal creó el “Álbum Perlini”, una propuesta inspirada en los tradicionales álbumes de fútbol. Allí se presentan algunos de los animales que esperan ser adoptados, con nombres alusivos al deporte como Chilena, Gambeta, Cancha, Capitán, Barrista, Santi Arias, Juanfer y Penalti.

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Además de los perros, la campaña también destaca a varios gatos rescatados. En redes sociales, La Perla describió a estos felinos como protagonistas “llenos de ternura y resiliencia”, listos para conquistar corazones y encontrar un hogar donde puedan comenzar una nueva etapa.

Las personas interesadas en conocer más detalles sobre el proceso de adopción pueden comunicarse con el Centro de Protección y Bienestar Animal La Perla a través de la línea 311 798 7303.

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