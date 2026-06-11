Plan para este fin de semana: asista al Guautón y ayude a perros y gatos abandonados

La jornada busca promover el bienestar animal, la adopción responsable y la donación de alimentos para mascotas. Foto: TeleMedellín

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Barranquilla se prepara para vivir una jornada de deporte, recreación y solidaridad con la realización del Guautón, un evento organizado por la Fundación PetLovers que tendrá lugar este domingo 14 de junio en el Gran Malecón y que busca recolectar alimentos para perros y gatos en condición vulnerable.

Desde las 5:00 de la mañana, corredores, caminantes, familias, clubes caninos, visitantes y residentes de la ciudad se darán cita en la plaza de Los Marinos, conocida como la “plaza del ancla”, para participar en esta iniciativa que promueve el bienestar animal y el apoyo a organizaciones y personas que dedican sus esfuerzos al cuidado de mascotas en situación de calle o abandono.

La directora de la Fundación, Lilibeth Noriega, explicó que el Guautón busca convertirse en una manifestación masiva de solidaridad y reconocimiento hacia los animales que requieren protección y cuidado. “Guautón busca ser una demostración masiva de reconocimiento, solidaridad, sensibilidad y amor por los que no tienen voz, pero que sí sienten”, señaló.

La actividad estará abierta a todas las personas, organizaciones y empresas interesadas en apoyar la causa mediante la donación de alimentos para mascotas. Quienes deseen participar podrán hacerlo gratuitamente, vistiendo ropa deportiva y camiseta blanca, junto a las familias y asistentes que previamente adquirieron el kit deportivo o el kit solidario a través de la página oficial del evento.

Además de la recolección de alimentos, la jornada busca incentivar la adopción responsable y fomentar actividades al aire libre entre las personas y sus mascotas, contribuyendo al fortalecimiento del vínculo entre ambos y promoviendo hábitos saludables.

Los participantes iniciarán la jornada con una sesión de precalentamiento dirigida antes de emprender los recorridos establecidos. El trayecto de 3 kilómetros llegará hasta la estatua de Shakira, mientras que quienes opten por el recorrido de 6 kilómetros avanzarán hasta el monumento de la Aleta del Tiburón.

Con esta iniciativa, la Fundación PetLovers espera reunir a cientos de ciudadanos en torno a una causa que combina actividad física, convivencia y compromiso con el bienestar de los animales más vulnerables de la ciudad.

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