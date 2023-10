(Video) Abuelito conmueve a usuarios en redes al jugar con sus perros en un parque

Algo tan sencillo como jugar en el parque, capturó la atención de la comunidad en redes sociales. Pues, el abuelito lo hacía con sus tres perritos en una tarde soleada. Foto: Tiktok: @salseoinfo

El amor que se puede sentir por una mascota es tan profundo al punto de considerar al animalito como parte de la familia. Por ello, es común que las personas incluyan a los peludos en actividades divertidas y del cotidiano vivir.

Tal es el caso de un adulto mayor que llamó la atención de la comunidad en TikTok al jugar con sus tres perros en un parque. En el fragmento, que dura 15 segundos, se observa al abuelito sostener a una de sus mascotas en sus brazos, mientras que las otras dos están sentadas en los columpios disfrutando del movimiento del juego.

El video, publicado por la cuenta @salseoinfo, ahora reúne más de 87 mil me gusta y cientos de comentarios que comparten la ternura con la que el señor disfruta de sus perros. Algunos de los comentarios de los usuarios son: “20 años más de vida a ese señor”; “no sé quién es, pero espero que le vaya muy bien, señor que ama a sus perritos”; “los animales son como hijos, aunque hay gente que no lo entiende”.

La calidad de vida de una persona puede mejorar considerablemente al recibir a una mascota en su vida. Hay amor incondicional, apoyo emocional y un sin fin de beneficios psicológicos. Lo anterior implica que se debe cumplir con las responsabilidades, brindar atención y cubrir las necesidades básicas del animal con amor y paciencia.

También mejora el estado físico de las personas, ya que disminuye los niveles de cortisol (una hormona relacionada con el estrés) y disminuye la presión arterial, según explica el Instituto Nacional de Salud.

