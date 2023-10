Cosas que los gatos permiten solo a su persona favorita

Los gatos pueden tener una persona favorita para dormir, una diferente para jugar y otra para recibir caricias. Foto: Freepik

Las personas que tienen un gato –o han tenido un gato– saben lo increíble y amorosos que son estos animales. Aunque muchos consideran que son indiferentes, distantes, esquivos, maldadosos, envidiosos y “traen mala suerte”, la verdad es que tener un minino es una de las mejores cosas que puede pasarle en la vida. Así lo confirman los seguidores de La Red Zoocial.

“Antes de Simón, nunca había sido una persona de animales. Pero un día me encontré a un pequeño gatito en la calle, estaba muy mal y decidí ayudarlo. Pero siendo sincera, creo que Simón me ayudó fue a mí. Es un gato muy lindo, él sabe cómo me siento, y es una gran compañía”, dice Paola Mayorga.

“Las personas tienen un concepto muy erróneo sobre los gatos. Yo creía que ellos ni siquiera lo querían a uno, pero, en estos momentos, sé que Juan María sí me quiere y me lo demuestra a diario”, dice Angélica Acevedo.

Los gatos son capaces de crear vínculos muy profundos e intensos –parecidos a los de los perros– con sus dueños, así lo comprobó una investigación de la Universidad Estatal de Oregón. Los hallazgos fueron publicados en la revista Current Biology.

“Nuestro estudio proporciona evidencia de que esta flexibilidad social se extiende a los vínculos entre especies, lo que sugiere que, al igual que los perros, los gatos son generalistas sociales. El apego a los humanos puede representar una adaptación flexible del apego descendencia-cuidador que ha facilitado el éxito en ambientes antropogénicos”, indica la investigación.

Por medio de pequeños mordiscos, ronroneos o por el simple hecho de dormir con usted, su minino le demuestra todo ese amor “oculto”.

“La posición de sus orejas, la postura al momento de dormir, el ronroneo, la forma en que mueve su cola y cambia su fonética al expresarse, son algunas formas que utiliza su gato para decirle que tiene confianza en usted y se siente amado”, dice Manuel Alejandro Patarroyo Corredor, médico veterinario y director médico de Canivet, a La Red Zoocial.

Y al igual que sucede con las personas, los gatos tienen preferencias al momento de mantener relaciones sociales. De acuerdo con el portal especializado Experto Animal, las interacciones que los mininos tienen cuando son pequeños determinan sus preferencias. Los que han sido manipulados por varias personas desconocidas tienen la tendencia a padecer estrés y a mostrar pocas conductas sociales. Por otro lado, los mininos que únicamente han interactuado con una o pocas personas en su etapa de crecimiento, tienden a ser más asustadizos, pero con un comportamiento social más positivo con quienes conocen.

Por eso, aquí le contamos 5 cosas que los gatos permiten hacer solo a su persona favorita. ¡Tome nota!

Dormir:

No hay mayor acto de confianza que dormir con alguien más. Los felinos duermen en espacios calientes y que consideran seguros para ellos. Si su minino duerme con usted o utiliza su regazo para descansar, significa que se siente protegido.

Jugar:

Los gatos son animales curiosos, inteligentes y muy juguetones. Por eso, si su minino lo busca para jugar, siéntase afortunado, de esta forma le está diciendo que disfruta pasar tiempo con usted.

Jugar con su pancita:

Esta es una de las partes más delicadas del cuerpo de ellos. Por ende, si su gato se tumba boca arriba y con las patas arriba en el aire, es una clara señal de que confía en usted.

Que los alcen:

No todos los felinos disfrutan o se sienten cómodos estando en los brazos de sus dueños, por eso, si su gato lo hace, le está demostrando que es su persona favorita. Por otra parte, si su gato se estresa o se tensa cada vez lo alzan, es importante que lo lleve con un veterinario. Puede que esté relacionado con un problema de salud.

Lamidos o mordiscos:

Lamer es uno de los mecanismos más utilizados por los gatos para relacionarse con las personas y con otros animales. Al igual que cuando se lamen entre ellos, esta es una forma de decirles a sus dueños que los consideran parte de su familia.

