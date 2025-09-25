Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
La Red Zoocial
Perros

Ahora también venden cachorros en TransMilenio: “A $700 mil Y $500 mil”

Los cachorros, visiblemente frágiles y en condiciones poco adecuadas, fueron expuestos como si se tratara de mercancía común.

Mariana Álvarez Barrero
25 de septiembre de 2025 - 02:58 p. m.
TransMilenio, por su parte, no se ha pronunciado aún sobre lo ocurrido. No obstante, expertos señalan que el sistema debe fortalecer los mecanismos de control.
Foto: Protección Animal Bogotá
La polémica se encendió el pasado miércoles 24 de septiembre, cuando en redes sociales comenzó a circular un video grabado en la estación Ricaurte de TransMilenio. En las imágenes se observa a un hombre que, ofrece cachorros de apenas unos días de nacidos a los pasajeros del sistema.

Según se escucha en la grabación, el sujeto fijó precios distintos para los animales: los machos en 500 mil pesos y las hembras en 700 mil pesos. La denuncia fue publicada inicialmente por la cuenta Colombia Oscura en la red social X, generando una ola de indignación ciudadana.

Los cachorros, visiblemente frágiles y en condiciones poco adecuadas, fueron expuestos como si se tratara de mercancía usual. El hecho causó rechazo no solo por el comercio ilegal de animales, sino también por el estado de vulnerabilidad en que se encontraban y por el escenario elegido: un sistema de transporte masivo.

Ante la viralización del caso, la cuenta oficial de Protección Animal Bogotá confirmó que ya tiene conocimiento de la situación. “Informamos que estamos al tanto del caso de una persona vendiendo animales en TransMilenio, y nuestro equipo BAR está siguiendo la pista de la persona. Por favor sígannos informando”, escribió la entidad en X.

El equipo de Búsqueda y Atención de Requerimientos (BAR), adscrito al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, es el encargado de atender denuncias relacionadas con maltrato, abandono o comercio irregular de animales en la ciudad. Con esta intervención, se espera ubicar al responsable y evaluar el estado de los cachorros.

El comercio informal de animales en Bogotá no es un tema nuevo. Sin embargo, la escena en un espacio tan concurrido como TransMilenio reaviva la discusión sobre la falta de control y sobre la urgencia de promover la adopción en lugar de la compra de animales.

Organizaciones de bienestar animal han reiterado que vender cachorros de tan corta edad es especialmente grave. Estos necesitan permanecer con la madre durante las primeras semanas de vida para alimentarse correctamente y desarrollar defensas. Separarlos prematuramente aumenta el riesgo de enfermedades y sufrimiento.

TransMilenio, por su parte, no se ha pronunciado aún sobre lo ocurrido. No obstante, expertos señalan que el sistema debe fortalecer los mecanismos de control en sus estaciones, pues la presencia de vendedores ambulantes de animales pone en riesgo tanto a los animales como a los usuarios.

Mientras avanzan las investigaciones, el caso sirve como recordatorio de que la compraventa de seres vivos en espacios públicos no solo es indebida, sino que perpetúa el maltrato animal. Para las autoridades y defensores de los animales, la solución está en la denuncia ciudadana y en rechazar cualquier tipo de comercio que atente contra el bienestar de los animales.

Mariana Álvarez Barrero

Por Mariana Álvarez Barrero

Periodista de la Universidad del Rosario. Apasionada por la agenda global, la literatura y la economía. Además, presentadora de Moneygamia, formato audiovisual de finanzas fáciles de El Espectador.malvarez@elespectador.com

simovid tuta rodriguez(61540)Hace 25 minutos
Cual transmiñoño....es un transporte lleno de marcadores...desorden...inseguridad...mala educación... vandalismo...y no pasa nada de nada....porque el señor alcalde está embobado con su metromentira....y el ciudadano de a pie mamese trancones y todo lo anterior...a eso sumale al fantasma haciéndole campaña a la ultraderecha encabezada por el bolardo...el tibio...el llorón de la Nueva EPS.....y demás...aparecen cuando hay votaciones...y después los Alibaba a pegarle al pueblo.... constituyente ya
