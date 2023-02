Amenazan a perro con arma de fuego para robarle su casa de madera

Vecinos del sector comenzaron a reunir dinero para comprarle un nuevo hogar al perro. Foto: Pexels

En redes sociales se popularizó el caso de Pibe, un peludo que habita en el vecindario Ciudad Satélite y que fue víctima de la inseguridad del sector. Habitantes del vecindario afirmaron que el perro los había protegido de robos, asaltos y otros altercados comunes en las calles del barrio.

En la madrugada del 27 de febrero, un hombre armado amenazó al perro con un arma de fuego y se llevó la casa de cartón que le regaló uno de los habitantes del sector. “Este caso no sería el primero, ya que también se roban los platitos donde les damos comida y sufren este tipo de amedrentamientos los animalitos comunitarios”, afirmó una de las habitantes para el medio Unitel.

Residentes de El Alto afirmaron que el perro les ha ayudado en varias ocasiones a trabajar y cuidarse de otros robos, por lo que temen por su vida: “Es lamentable lo que ha sucedido con el perrito que fue amedrentado. Si a un animal indefenso lo quieren asesinar de esa manera tan cruel, ¿qué nos pueden hacer a nosotros?”, comentó una mujer para el medio citado anteriormente.

En el video, puede verse cómo el perro ladra y se aleja del hombre armado. No obstante, el ladrón apunta con el arma, lo asusta y se lleva su caja de cartón. La comunidad de El Alto decidió reunir dinero para comprarle un nuevo hogar al perro.

Hace un mes, ocurrió un caso similar en el barrio Nuestra Señora de la Merced, ubicado en Quito, Ecuador. Dos sujetos que se movilizaban en una camioneta le robaron su hogar a Manchas, un perro callejero de la zona. Carolina Arcos, habitante del sector, le comentó al medio Ecuavisa que “la casa estaba empotrada en el piso y la pared con unos pernos. Los sacaron para robarse la vivienda”.

Al día siguiente, los ladrones se arrepintieron de robar el hogar del perro, por lo que decidieron devolverla con la siguiente nota: “Perdón. No creímos que tenía dueño porque no vimos al perro y quisimos dársela a un perro que no tiene casa y vive más abajo. Vamos a darle comida al perrito”, expresaron los dos responsables.

Hace unas semanas, durante el mes de enero, se registró el caso de Pincky, un perro que fue atacado por un ladrón que entró a robar a su vivienda. Esto ocurrió en Nayarit, México. El chihuahua se encontraba solo en su casa cuando ingresaron dos hombres a robar. Al desconocerlos, el perro los atacó y uno de ellos le clavó una horquilla de jardinería en el cuerpo.

Cuando lo encontraron, sus dueños lo llevaron a una clínica veterinaria, en la que se estableció que sufrió heridas en la pierna, la espalda y un testículo. A pesar de la gravedad de las lesiones, los médicos aseguraron que sus órganos vitales se encontraban intactos.

El perro fue dado de alta bajo medicación y se esperaba que, luego de la cirugía, evolucionara satisfactoriamente. “Pincky ya fue dado de alta y se encuentra perfectamente, fuiste muy valiente y fuerte”, añadió el centro veterinario Pet Shop en sus redes sociales luego de atender a Pincky.

Sin embargo, tras pasar gran parte de la recuperación en su casa, su familia dio a conocer la noticia: “Lamentamos informarles que, el día 20 de febrero a las 9 a. m. aproximadamente, nuestro Pincky perdió la batalla después de cinco semanas de luchar por su recuperación y, cuando más mejoría presentaba, se fue de este mundo”, afirmaron para El Financiero, medio de comunicación mexicano.

