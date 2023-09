“Ser veterinario en Colombia no es nada fácil”: Yinet Sánchez

En Colombia, las condiciones laborales actuales de los médicos veterinarios no se ajustan a sus expectativas económicas. Foto: Pixabay

Ser médico veterinario es una profesión que requiere de vocación y un amor incondicional hacia los animales. Sin embargo, las condiciones del mercado laboral actual en Colombia, como los bajos salarios, las largas jornadas de trabajo, la falta de recursos, el agotamiento emocional y las altas e irreales expectativas de los clientes, hacen que ejercer esta profesión sea todo un reto, así lo aseguran diferentes médicos consultados por La Red Zoocial.

Algunas investigaciones a nivel mundial, como Riesgos laborales en Medicina Veterinaria en América Latina y el Caribe y Estrés laboral en médicos veterinarios y estudiantes avanzados dedicados a la clínica de pequeños animales, han comprobado que los veterinarios están menos satisfechos con su trabajo que el resto de la población. La problemática es tan grande que incluso estos profesionales presentan las tasas más altas de suicidio en el mundo. De acuerdo con un estudio realizado en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), 1 de cada 3 veterinarios padece ansiedad y 1 de cada 6 ha considerado alguna vez en quitarse la vida.

María Cristina Genoy, médica veterinaria y secretaria de la junta directiva de la Asociación Colombiana de Médicos Veterinarios y Zootecnistas (ACOVEZ), le contó a La Red Zoocial que estos profesionales deben enfrentar una gran cantidad de problemas cada día. “Si se dedica a realizar controles sanitarios, pueden recibir amenazas de las personas, principalmente negociantes de ganado y transportadores, que no cumplen con las normas. Si tienen consultorios, están expuestos al desprestigio de quienes quieren que les regalen los servicios o de quienes recogen animales y los dejan en las clínicas. Además, el problema con los dueños de mascotas irresponsables que llevan los animales a consulta cuando ya es poco lo que se puede hacer por el paciente y luego actúan de diferentes formas en contra del profesional”, afirma Genoy.

La mayoría de las personas que se dedican a la medicina veterinaria aseguran que la profesión es poco valorada, incluso dentro del mismo gremio. De acuerdo con Yinet Sánchez, médica veterinaria y directora de Cat Medical Care, clínica especializada en gatos, esto sucede porque muchos suelen pensar que la labor es meramente social, es decir, que no debe cobrarse por los servicios, además creen que es un trabajo fácil en el que solamente “tienes que consentir mascotas”.

“Contrario a lo que podría pensar la gente del común, ser veterinario en Colombia no es nada fácil. No dimensionan que debemos estudiar mucho para poder ser veterinarios y que el estudio nunca termina, toda la vida seguimos en capacitación constante con cursos, talleres, congresos, etc. Es completamente medicina. Las personas del común no le dan el valor que merece la profesión, mucha gente piensa que tener vocación es trabajar gratis o trabajar por un pago muy bajo. Debes lidiar con la muerte de seres completamente maravillosos, indefensos, que por más que te esfuerces terminan muriendo por diferentes causas y muchas de ellas se deben a la ignorancia o al maltrato de sus mismos dueños”, asegura Sánchez.

Angelica Ruales, veterinaria especializada en medicina interna, concuerda en que parte del desprestigio de la profesión viene de los mismos colegas. “Si yo no le doy un valor propio a lo que hago, los demás no me lo darán. Nosotros los veterinarios hacemos una labor referenciada con emociones que no esta bien retribuida economicamente ni socialmente. Pienso que es un poco desprestigiada y en parte es por nosotros mismos”.

Por su parte, Iván Corredor, médico veterinario de pequeños animales y propietario de una clínica en Bogotá, asegura que durante su carrera ha podido ver la problemática desde diferentes perspectivas. Para él son varios las dificultades que estos profesionales deben enfrentar en su día a día. “Problemas para hablar con los clientes, para llegar a los diagnósticos, para cobrar, para diferenciar el tiempo personal del laboral, para encontrar un equipo acorde a nuestras necesidades, para gestionar todo el tema de la empresa veterinaria, etc.”, afirma.

Salario, la principal queja de los veterinarios

En Colombia, las condiciones laborales actuales de los médicos veterinarios no se ajustan a sus expectativas económicas. Esta ocupación se caracteriza por tener sueldos mucho más bajos que los de otros profesionales de la salud, según explica una investigación de la Universidad Nacional de Colombia.

Según aclara Genoy, el tema de los salarios en el país depende de si laboran para empresas estatales o privadas y del nivel de formación académica adicional. “La medicina veterinaria es una profesión en general mal pagada por la gran cantidad de profesionales que se encuentran en las ciudades y la competencia deshonesta. La falta de actividad gremial, ya que menos del 1 % de los profesionales de las ciencias pecuarias se encuentran afiliados a gremios que ayuden a crecer la profesión. Pero en términos generales podemos decir que el 50 % de la población veterinaria tiene ingresos por debajo de los 3 salarios mínimos. Además, es importante anotar que hay una cantidad importante de profesionales que hacen turnos en clínicas con alrededor de 1 salario mínimo (1.160.000 pesos para 2023), siendo un pago muy bajo si tenemos en cuenta las actividades que deben desarrollar”, manifiesta la profesional.

Por su parte, Corredor, quien es independiente hace 10 años, cuenta que entre más se especializa, más sube su sueldo. “Los salarios varían por turnos o por contrato, puede estar desde 70.000 hasta 200.000 pesos dependiendo de las horas y si es de noche o de día. En algunos casos no es justo en otros casos es más de lo que los veterinarios hacemos. Hay miles de variables que juegan, pero creo que con mucho empeño y amor se puede lograr lo que uno quiere”.

Sin embargo, según afirma Sánchez, en la mayoría de los casos, los propietarios de las clínicas no son propiamente veterinarios, sino empresarios que contratan profesionales para que realicen todo el trabajo médico, clínico y quirúrgico por bajos salarios. “Deben realizar turnos largos de más de 12 horas por un pago bajo, esto pasa mucho con los colegas recién graduados. El trabajo por turnos puede ser de 8, 12 o 24 horas dependiendo del acuerdo al que se llegue con el empleador. Cuando los veterinarios son independientes, normalmente trabajan 10 horas diarias o 12, pero realmente se está disponible 24/7 por urgencias. Los veterinarios no solo realizan consultas, también trabajo de hospital, medicaciones, cirugías y es algo muy demandante”, asegura Sánchez.

Una investigación publicada por la Universidad Nacional de Colombia, en donde se entrevistó a 150 médicos veterinarios que laboran con pequeños animales en la ciudad de Bogotá, concluyó el 66,7 % recibían una baja remuneración por sus actividades laborales, una cifra preocupante, pues esta es una de las principales razones de la deserción profesional.

Retos de la profesión veterinaria en Colombia

La Asociación Colombiana de Médicos Veterinarios y Zootecnistas (ACOVEZ) explica que los profesionales de la medicina veterinaria afrontan diferentes desafíos debido a la evolución que ha tenido el mercado, la industria y la tecnología en tan poco tiempo. Esto sumado a que el mayor número de empleos para los profesionales está dado por el autoempleo y por pymes.

De acuerdo con María Cristina Genoy, los principales retos de esta profesión en la actualidad son:

Avances médicos y tecnológicos: A medida que la tecnología médica avanza, los médicos veterinarios deben mantenerse al día con nuevas técnicas de diagnóstico y tratamientos, lo que requiere una formación continua y una necesidad de inversión constante e importante debido al alto costo de los equipos médicos y de laboratorio.

Economía y costos: Los costos de personal y de tecnología constituyen el mayor rubro que tienen las empresas dedicadas a los servicios veterinarios. Adicionalmente, los propietarios de mascotas pueden tener dificultades para afrontar los costos de atención médica para sus animales. Los médicos veterinarios deben equilibrar la necesidad de brindar atención de calidad con la preocupación de que los servicios sean asequibles para los dueños de mascotas y a la vez ofrecer salarios dignos para los médicos y auxiliares.

Ética y bienestar animal: A diario enfrentan decisiones éticas difíciles en relación con el tratamiento de animales enfermos o heridos. También pueden enfrentar desafíos relacionados con la tenencia responsable de mascotas y el bienestar animal.

Regulaciones y leyes: Las regulaciones y leyes relacionadas con diferentes sectores y el hecho de que la profesión esté regulada por el Ministerio de Agricultura y Ministerio de Salud, hace que no haya lineamientos claros hacia dónde va la profesión. El cobro del IVA del 19% de los servicios veterinarios hace que las tarifas se eleven, a pesar de que lo que se presta es un servicio de salud. Los veterinarios deben estar al tanto de las regulaciones locales y nacionales, así como de las normativas de bienestar animal.

Equilibrio trabajo-vida: La profesión veterinaria puede ser exigente en términos de horarios y carga de trabajo. Encontrar un equilibrio entre la vida laboral y personal puede ser complicado.

Estrés emocional: Los veterinarios a menudo enfrentan situaciones emocionalmente desafiantes, como la necesidad de tomar decisiones difíciles sobre la eutanasia y tratar con dueños angustiados. Esto, sumado al bajo reconocimiento de la labor por parte de la sociedad, hace que el ejercicio de la profesión sea muy desafiante.

Competencia en el mercado: En áreas donde hay muchos negocios veterinarios, puede haber competencia por los clientes. Los veterinarios deben encontrar formas de destacarse y brindar un servicio excepcional para mantener y atraer clientes.

Diversidad de especies: Los médicos veterinarios a menudo deben tratar una variedad de especies, lo que puede ser un desafío debido a las diferencias en fisiología y necesidades de atención médica.

Educación formal: Hay poca oferta de educación de posgrado por parte de las universidades, lo que hace que muchos profesionales busquen opciones fuera del país para especializarse y se queden sin regresar debido a las mejores condiciones en el exterior.

De acuerdo con los médicos veterinarios entrevistados, aunque la medicina veterinaria es una profesión “bonita” en muchos aspectos, son pocos los que se realmente se atreven a comprender el lado negativo.

