¿Apareció el perro Wilson? Circula video de un canino muy parecido en Huila

En redes sociales circula un video de un perrito muy parecido a Wilson deambulando por el municipio de La Plata, Huila. Foto: Plataforma Alto

Wilson, el pastor belga malinois que fue clave para encontrar a los cuatro niños indígenas que se perdieron en la selva entre el Guaviare y Caquetá, completa más de un mes desaparecido. Aunque las Fuerzas Militares han hecho todo lo posible para localizar al canino, ha sido imposible dar con su paradero.

“Nuestras unidades han quedado estáticas preparando comida para producir olores que atraigan a nuestro canino, también utilizamos las prendas del guía y dos perritas en celo para atraerlo, hemos hecho lo posible, pero no ha sido viable”, aseguró el general Pedro Sánchez, comandante de las Fuerzas Especiales de la Operación Esperanza, en entrevista con Blu Radio.

El pasado lunes, en Bogotá, el presidente Gustavo Petro lideró la condecoración a los comandos de las Fuerzas Militares y a los indígenas que por 40 días hicieron parte de la Operación Esperanza. Durante esta ceremonia, Drugia, la mamá de Wilson, recibió una distinción simbólica.

“Ese es un reconocimiento que hace nuestra patria a quienes servimos con todo el empeño a salvar vidas. Por eso también se condecoró a la mamá de Wilson, a nuestra perrita Drugia, se le puso la medalla de servicios distinguidos como un símbolo, como un homenaje póstumo o recordando más bien que, aunque Wilson quedará tal vez en la selva, siempre permanecerá en el corazón de todos los colombianos. Muy seguramente será recordado como un héroe de cuatro patas de esta Operación Esperanza”, expresó el general al medio anteriormente mencionado.

No obstante, y a pesar de que las Fuerzas Militares ya declararon que es improbable encontrar a Wilson y que en los próximos días será finalizada oficialmente la Operación Esperanza, aún hay muchos colombianos que conservan la esperanza de encontrar sano y salvo a este perro.

De hecho, en las últimas horas se conoció un video de un perrito muy parecido al pastor belga malinois deambulando por el municipio de La Plata, en Huila. Algunos usuarios en redes sociales creen que podría tratarse del héroe de cuatro patas.

“Desde La Plata (Huila) envían un video y una foto en donde se observa a un perrito muy parecido a Wilson deambulando en zona rural del municipio. Estamos hablando de una distancia considerable, cercana a los 200 km. Importante verificar esta información Ejército Nacional de Colombia y Fuerzas Militares de Colombia”, escribió Plataforma Alto a través de su cuenta de Twitter.

Sin embargo, las Fuerzas Militares le confirmaron a La Red Zoocial que el perrito del video, lamentablemente, no era Wilson. ¿La razón? El animal “hubiera tenido que atravesar una cantidad de kilómetros que es casi imposible que lo hubiese hecho por los ríos que hay y más cosas. Así que no, no es Wilson”, aseguran.

