Batalla por la atención: perro no deja que su dueña comparta cama con su novio

Peanut ha conquistado el corazón de los internautas con su comportamiento protector y su manera única de demostrar su amor por su dueña. Foto: TikTok @maximevdd

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un perro que no permite que su dueña comparta su atención con su novio está causando sensación en las redes sociales. Peanut, un golden retriever se ha convertido en el protagonista de un divertido y entrañable video que rápidamente se hizo vira.

En el clip, su dueña, Maxime Van den Dijssel, muestra cómo su perro, que está acostumbrado a ser el centro de atención, no puede soportar la idea de que su dueño comparta su cariño con otra persona. Según la TikToker, el perro aún no se adapta del todo a la llegada de su novio, quien ahora tiene que competir por el espacio y el afecto de su dueña.

“Curiosamente, a mi perro realmente le gusta él”, contó su cuidadora, pero agregó entre risas que lo que a Peanut no le gusta en absoluto es cuando su novio se acerca a ella. El video muestra al perro extendido sobre la cama entre la pareja, mirando fijamente al novio con una expresión seria, como si no pudiera creer que alguien más estuviera ocupando su lugar favorito. En un intento de romper el hielo, el novio de Van den Dijssel intenta tocar la nariz del peludo, pero el perro no se deja.

Con su determinación de mantener su lugar, deja claro que no está dispuesto a ceder su espacio, ni siquiera ante los intentos de relajarse de la pareja.

Este comportamiento celoso no es una novedad para su cuidadora, quien comentó que su mascota tiene la costumbre de meterse entre ella y su novio, ya sea en el sofá o incluso cuando intentan abrazarse. “Creo que solo se pone celoso porque la atención ya no está sobre él”, expresó.

El video se ha convertido en un éxito viral, acumulando más de 3.9 millones de vistas, 706,100 me gusta y más de 1,600 comentarios. Los usuarios de TikTok no han tardado en compartir sus divertidas reacciones. Uno de los comentarios más populares dice: “Punto de vista del perro: Señor, no estoy seguro de cuáles son sus intenciones, pero las mías son detenerlos”, mientras que otro espectador escribió: “Lo está mirando como diciendo ‘Uno de nosotros tiene que moverse y no voy a ser yo’.”

Sin duda, Peanut ha conquistado el corazón de los internautas con su comportamiento protector y su manera única de demostrar su amor por su dueña, recordándole a todos que a veces, la competencia por el afecto no solo ocurre entre personas, sino también entre humanos y sus leales amigos de cuatro patas.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱