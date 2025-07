Buscan a Miny, perrita de apoyo emocional desaparecida en Bogotá: ¿la ha visto?

Miny tiene cinco años, es una yorkie terrier y cuenta con microchip. Foto: Laura Roldán

Desde que Miny se perdió el pasado 23 de junio, Laura Roldán y su familia han tenido que lidiar con una profunda tristeza y con una situación de extorsión que agrava aún más el dolor. Miny no es solo una mascota: es el animal de apoyo emocional de la joven, quien depende de ella para su bienestar mental.

Miny es una yorkie terrier de cinco años que se extravió en el barrio Villas Madrigal, en Bogotá. Según cuenta Roldán, un día después de la pérdida, unas personas residentes de Ciudad Bolívar se comunicaron con ella para decir que tenían a la perrita, enviaron una foto e incluso realizaron una videollamada para confirmar que se trataba de ella.

Sin embargo, antes de entregar su ubicación, exigieron una suma de dinero. La familia se negó a hacer la transferencia por adelantado, y tras eso, los desconocidos bloquearon todo contacto y desaparecieron.

Desesperados, los familiares se trasladaron a Ciudad Bolívar para buscarla, pero no han logrado dar con su paradero y temen que haya sido entregada a terceros o vendida. Miny tiene microchip de identificación, debe tomar medicina todos los días y seguir una dieta especial.

“Es mi perrita de apoyo emocional. No he podido comer, no he podido dormir. Yo solo quiero que Miny vuelva a casa”, dice Roldán, quien no ha dejado de buscarla. La joven ha pegado carteles, difundido su foto por redes sociales e incluso iniciado la búsqueda en estaciones de TransMilenio.

Si usted ha visto a Miny o tiene información sobre su paradero, puede comunicarse a los números 301 2243416 o 322 2663343. Cualquier dato puede hacer la diferencia para que esta perrita vuelva a casa.

Perrita extraviada en el barrio Villas Madrigal en Bogotá, se ofrece recompensa y responde al nombre de Miny. pic.twitter.com/594MmKT2D1 — Sigma (@brenner21) July 2, 2025

