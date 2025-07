Perrita sorprende a sus dueños con su decisión de estar sola en la playa (video)

El comportamiento de Stella generó empatía y risas en internet. El clip superó los 2.2 millones de reproducciones y recibió más de 600 mil ‘me gusta’. Foto: @kira.denny

Una escena sencilla durante una salida a la playa se convirtió en un fenómeno viral que ha hecho reír a millones en redes sociales. La protagonista es Stella, una perrita de cuatro años que, en lugar de compartir con sus dueños en la arena, decidió sentarse sola a contemplar el atardecer, lejos del grupo.

El momento fue captado por Kira Denny, una joven de 27 años de Seattle, quien publicó el video en TikTok con el mensaje: “Nuestra reina independiente”. En las imágenes se ve a Denny y su pareja disfrutando de un café junto a Suki, la perrita de unos amigos. Mientras tanto, Stella aparece en el fondo, echada junto al mar, completamente sola pero tranquila.

Stella es una golden Pyrenees, mezcla de gran pirineo y golden retriever, y según su dueña, este tipo de comportamiento no es nuevo. “Siempre se sienta lo más lejos posible, incluso cuando vamos a cervecerías o eventos. Es muy normal en ella”, explicó Denny a Newsweek.

Durante ese viaje a la costa de Washington, Stella volvió a demostrar su carácter reservado. Aunque compartía el paseo con su mejor amiga canina, prefirió mantenerse apartada. “Creemos que estaba cuidando a la manada, vigilando toda la playa”, dijo Denny entre risas. Sus familiares y amigos, al ver el video, no se sorprendieron: “Dijeron ‘¡esa es Stella de siempre!’”.

El comportamiento de Stella generó empatía y risas en internet. El clip superó los 2.2 millones de reproducciones y recibió más de 600 mil ‘me gusta’. Los comentarios no se hicieron esperar: “Está en su etapa adolescente, su familia no la entiende”, escribió una usuaria. Otra bromeó: “Pensé que hablaban del perro junto a ustedes y me morí de risa cuando vi a cuál se referían”.

Especialistas como los de Psychology Today coinciden en que los perros, aunque suelen ser muy apegados a sus dueños, también necesitan momentos de espacio personal. A veces, simplemente prefieren estar solos un rato, y no hay nada de malo en ello.

Mientras tanto, Stella sigue fiel a su estilo: independiente, tranquila y claramente dueña de su propio espacio, incluso cuando hay una playa entera para disfrutar.

