Buscan hogar en Bogotá para Blue, una cachorra rescatada que necesita una familia definitiva

Blue tiene entre ocho y nueve meses de edad y actualmente espera una familia que le brinde un hogar definitivo en Bogotá. Foto: @rescatistas_huellitas_felices_

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Blue, una perrita de entre ocho y nueve meses de edad, busca con urgencia un hogar definitivo en Bogotá. Su historia fue compartida por el grupo de rescate animal Huellitas Felices Bogotá, integrado por voluntarias que se dedican a rescatar, rehabilitar y buscar segundas oportunidades para perros y gatos en situación de vulnerabilidad.

Según las rescatistas, Blue vivió durante varios meses junto a un habitante de calle y fue rescatada recientemente para evitar que continuara en una situación que consideraban riesgosa para su bienestar. De acuerdo con el relato compartido por el grupo, la cachorra habría permanecido con esta persona desde que tenía aproximadamente tres meses de edad y, presuntamente, la quería para sacarle crías y venderlas.

Tras el rescate, las voluntarias lograron conseguir un hogar de paso para la perrita. Sin embargo, la estadía es temporal y está próxima a finalizar. Según explicaron, al lugar de acogida le restan pocos días para seguir cuidándola, por lo que la prioridad ahora es encontrar una familia que pueda adoptarla de manera permanente.

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Las rescatistas manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que, una vez termine el hogar de paso, Blue tenga que regresar a su cuidado en una zona cercana a donde permanece la persona con la que vivía anteriormente. Según indicaron, esta situación podría generar dificultades tanto para la seguridad de la perrita como para quienes participan en su protección.

Por esta razón, hicieron un llamado a la ciudadanía para ayudar a difundir el caso y aumentar las posibilidades de encontrar un adoptante responsable.

Más allá de las circunstancias que marcaron sus primeros meses de vida, quienes la conocen aseguran que Blue conserva un carácter amigable y afectuoso. La describen como una perrita noble, juguetona, cariñosa y leal, que disfruta de la compañía humana y de las actividades al aire libre.

“Es una perrita que, a pesar de las situaciones difíciles que ha vivido, sigue siendo muy noble y amorosa”, señalaron desde Huellitas Felices Bogotá.

Actualmente, Blue se encuentra en Bogotá y espera una oportunidad para comenzar una nueva etapa junto a una familia que le brinde estabilidad, cuidado y afecto.

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Las personas interesadas en obtener más información sobre su proceso de adopción pueden comunicarse a los números 313 574 5056 o 311 854 6583.

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