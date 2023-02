¿Cómo se quita el mal olor de los perros? Problemas y soluciones para su higiene

En ocasiones, bañar de forma excesiva a nuestro perro y usar un champú incorrecto puede generar mal olor. Foto: Pexels - Pexels

Una de las principales preocupaciones de los dueños de animales de compañía es lograr mantener una higiene y buena salud en sus mascotas. A pesar de que algunos propietarios bañen de forma regular a sus perros y lleven el control de su medicación para evitar pulgas y garrapatas, en ocasiones resulta imposible evitar la pestilencia en ellos. ¿Cómo lidiar con esto?

Este problema puede deberse a varios factores. Entre ellos, el hedor puede ser ocasionado por bacterias y levaduras que se hospedan en las zonas oscuras y húmedas de los peludos. En otras ocasiones, la pestilencia puede ser producto de la cantidad de grasa que hay en su cuerpo. A mayor cantidad de grasa, más fuerte será el olor.

Algunos perros pueden tener este problema incluso cuando son bañados con regularidad. Por ejemplo, la producción excesiva de grasa, que ocurre cuando se baña a los animales muy seguido o cuando se usan productos de limpieza inadecuados, puede aumentar la producción de sebo, que genera un olor rancio en la piel. “Cuando más intentamos bañar al animal por ese mal olor, más va a oler”, comenta en su página web el veterinario Manuel Olivares, de la Clínica Olivares, en Granada, España.

En otras ocasiones, las enfermedades en la piel también pueden ocasionar este problema. Por ejemplo, alergias, pulgas o ciertas sarnas alteran la estructura cutánea y aumentan la producción de sebo y la proliferación de bacterias y levaduras.

Infecciones en los oídos también pueden generar mal olor. Por ejemplo, las enfermedades alérgicas y los parásitos en el conducto auditivo, que producen inflamaciones y un aumento de cerumen.

Por último, una de las causas más comunes del mal olor en los canes son las glándulas anales, descritas como bolsas que contienen un líquido con muy mal aroma. Los perros producen este líquido para que su popó quede oliendo a ellos.

El olor desagradable en la boca tiene múltiples causas. Entre ellas, la más común es la que se conoce “enfermedad periodontal”, descrita como la deficiente higiene dental que genera alteraciones en el pH de la boca, provocando una inflamación y un cúmulo de bacterias.

Esta enfermedad puede ser evidente debido a la formación de placas en la boca del perro y una inflamación de las encías. El conjunto de esta falta de higiene produce un mal aliento.

En otros canes, puede presentarse un olor a “podrido”. Este puede ser ocasionado por el hábito que tienen algunos animales por comer basura y alimentos en mal estado.

En los peludos con una enfermedad renal suele presentarse un aliento con olor a orina. Por otro lado, cuando un perro tiene una enfermedad hepática, por ejemplo, una hepatitis o una cirrosis, el mal olor va acompañada de vómito.

Es necesario realizar un diagnóstico con un veterinario, porque cada tratamiento requerirá de una solución distinta. No obstante, estos son algunos consejos para tratar esta problemática según los síntomas y causas más comunes.

Es común que los animales tengan un aroma característico. No obstante, si el hedor de su perro es demasiado fuerte, es aconsejable llevarlo al veterinario, porque esto podría significar problemas de salud, como fallos renales e incluso la diabetes.

Una solución para esta problemática es llevar a su perro a la peluquería o al veterinario, en donde le pueden exprimir sus glándulas. No obstante, si su perro no tiene problema de mal olor continuo en esta zona, no es necesario exprimirlas de forma regular.

Si nota que las patas del animal están demasiado húmedas, o si su barriga tiene granos o cáscaras rojas, la piel puede tener alguna enfermedad. Para esto, es necesario utilizar un champú medicado recomendado por su veterinario de confianza.

Usar las pastas de dientes exclusivas para perros que existen en el mercado.

El baño excesivo para los canes puede incrementar su mal olor. Por ello, es importante utilizar productos especializados para su piel, porque la grasa que ellos producen es distinta a la de los seres humanos.

Si usted huele las orejas de su mascota y estas tienen un aroma agrio o contienen suciedad de color amarilla o café, puede estar siendo presa de bacterias u hongos que están creciendo en su cuerpo. Es recomendable que un veterinario recete medicamentos para estas condiciones, porque, en este caso, los remedios caseros pueden empeorar la otitis o los hongos en sus orejas.

