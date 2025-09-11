No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones



Perros

“Cambió mi vida después de perder a mis dos perros”: la historia de Miel

Al llegar a su nuevo hogar, la perrita estaba enferma y tan asustada que evitaba hacer sus necesidades por miedo a ser golpeada.



11 de septiembre de 2025 - 03:46 p. m.
Aunque no se conoce con exactitud su edad, los cálculos del veterinario indican que ronda los seis años.
Aunque no se conoce con exactitud su edad, los cálculos del veterinario indican que ronda los seis años.
Foto: Yaneth Fonseca
Miel es una perrita que pasó de vivir entre el miedo y el abandono a disfrutar de un hogar lleno de amor. Fue rescatada de un criadero en condiciones precarias, donde soportó maltratos, hambre y la falta de un espacio limpio y cálido. Cuando llegó a su actual cuidadora, enfrentaba numerosas enfermedades y temía a todo y a todos; incluso, podía pasar varios días sin hacer sus necesidades por temor a ser golpeada.

Gracias a los cuidados veterinarios y a la paciencia de quien la adoptó, su transformación ha sido evidente. Hoy es una compañera alegre y confiada, que disfruta de la seguridad de tener alimento diario y una cama limpia donde descansar. Aunque no se conoce con exactitud su edad, los cálculos del veterinario indican que ronda los seis años.

Su adoptante reconoce que el cambio ha sido mutuo: después de haber perdido a sus dos pugs, Miel le devolvió la alegría y llenó su vida de amor. La historia de esta perrita recuerda la importancia de dar una segunda oportunidad a los animales que han sufrido, pues ellos, con su lealtad y afecto, también transforman la vida de quienes los acogen.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱







Jimena Cardona(41612)Hace 40 minutos
Que linda la historia de Miel. Gracias a Dios, dejó de sufrir y ahora recibe mucho amor.
