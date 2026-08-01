La comunidad de Málaga bautizó una de sus calles como Calle Canelo para recordar la historia del perro que regresó al lugar donde había sido amado. Foto: Gobierno Local Montes de Oca

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La comunidad de Málaga, en el cantón de Montes de Oca, en San José, Costa Rica, inauguró la “Calle Canelo” como homenaje a un perrito cuya historia de lealtad logró unir a los vecinos y fortalecer el sentido de comunidad. Se trata de Canelo, un canino que, según informó el Gobierno Local de Montes de Oca, recorrió 35 kilómetros para regresar al lugar donde era feliz y hoy tiene una calle con su nombre.

Según explicó la vecina Karia Fernández en un video publicado por el Gobierno Local de Montes de Oca en sus redes sociales, Canelo formó parte de una camada de perros callejeros que fue acogida por Don Roberto, un habitante de Málaga que les construyó pequeñas casitas frente a su vivienda y los alimentó durante cerca de diez años.

Cuando Don Roberto enfermó, fue hospitalizado y posteriormente falleció, los perros quedaron sin su cuidador y fueron trasladados a un centro de bienestar animal. Sin embargo, un 15 de agosto, Canelo escapó del refugio y, tras recorrer unos 35 kilómetros, reapareció el 4 de septiembre frente a la casa de quien había sido su tutor. Para la comunidad, aquel regreso se convirtió en una muestra de la profunda lealtad del perro hacia la persona que lo había cuidado durante tantos años.

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A partir de entonces, un grupo de vecinos creó la iniciativa “Amigos de Canelo”, con la que se organizaron para alimentarlo, construirle una casita y velar por su bienestar. Con el paso del tiempo, el perro pasó a ser parte de la identidad de Málaga. “Ese fue un símbolo increíble de lealtad y amor para la comunidad”, afirmó Fernández en el video.

La historia del perro también impulsó un trabajo conjunto entre la comunidad y la Municipalidad de Montes de Oca. Gracias a esa articulación, la vía donde Canelo vivió durante años fue bautizada oficialmente como “Calle Canelo”, un reconocimiento que busca preservar su recuerdo y destacar los valores de solidaridad y unión vecinal que inspiró.

“Este nombramiento rinde homenaje a Canelo, un perrito que fue un amigo muy especial para la comunidad y que dejó una huella imborrable en quienes compartieron su historia”, concluyó la entidad en su mensaje.

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