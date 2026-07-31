Nadie ha preguntado por ellos: cuatro cachorros criollos buscan una familia que los ame

Estos cuatro hermanos fueron rescatados en condiciones críticas y, tras varias semanas de cuidados, ya están listos para ser adoptados. Foto: Borrachos al Rescate

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Cuatro cachorros criollos que fueron rescatados en Ciudad Bolívar, Bogotá, tras ser encontrados en condiciones críticas, se recuperaron después de varias semanas de cuidados y ahora esperan encontrar una familia que les dé una segunda oportunidad.

De acuerdo con Borrachos al Rescate, colectivo dedicado al rescate y protección de animales en Bogotá, los cuatro perros fueron recuperados durante un operativo en un lugar que, según la información compartida por la organización, funcionaba como un supuesto “hogar de paso”. Cuando fueron encontrados, se encontraban en condiciones que requerían atención y cuidados.

Tras el rescate, los animales iniciaron un proceso de recuperación que incluyó revisiones veterinarias, tratamientos y los cuidados necesarios para que pudieran recuperar su estado de salud. Actualmente, los cuatro perros están sanos, recuperados y listos para ser adoptados.

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Sin embargo, conseguirles un hogar definitivo ha resultado más difícil de lo esperado. Borrachos al Rescate ha compartido fotografías y publicaciones sobre los cuatro perros a través de sus redes sociales, en la cuenta @borrachos_alrescate, con el objetivo de encontrar personas interesadas en brindarles una familia. Pero, hasta ahora, aseguran que prácticamente no han recibido solicitudes de adopción por ellos.

“¿Acaso el amor de verdad importa si es criollo?”, planteó el colectivo en una de sus publicaciones, en la que llamó la atención sobre el estigma que, consideran, todavía existe hacia los perros criollos frente a animales de determinadas razas.

Para la organización, estos cuatro hermanos representan precisamente a los animales que suelen pasar inadvertidos en los procesos de adopción, pese a que también tienen la capacidad de crear vínculos, entregar afecto y convertirse en compañeros para una familia.

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Borrachos al Rescate hizo un llamado a la ciudadanía no solo a considerar su adopción, sino también a compartir la información para aumentar las posibilidades de que alguno de ellos llegue a una familia. Los cuatro perros necesitan un hogar responsable que esté dispuesto a brindarles estabilidad, cuidado y, sobre todo, un hogar definitivo.

Las personas interesadas en conocer a los perros y avanzar en el proceso de adopción pueden comunicarse con el colectivo a través del WhatsApp 314 313 3460. La organización insiste en la importancia de promover la adopción responsable y recuerda su llamado: adoptar, no comprar.

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