Chavas Inc., el emprendimiento que fabrica bozales tejidos para su mascota

Estos bozales están especialmente diseñados para que su perro no sufra con materiales corrosivos y no tenga ninguna reacción alérgica. Foto: Instagram

La tenencia de perros de manejo especial, a veces referidos como potencialmente peligrosos, está contemplada en la ley colombiana y los dueños deben seguir sus respectivos lineamientos para tenerlos.

De acuerdo a la Ley 746 de 2002, los caninos de manejo especial, deberán emplear la utilización bozal y correa en los ascensores y zonas comunes de propiedades horizontales y/o conjuntos residenciales, así como en la vía pública, lugares abiertos a otras personas y el transporte público si se permite.

No obstante, algunos de estos elementos pueden lastimar la piel del canino causándole heridas en su hocico o cuello, tal como ocurre con el bozal.

Le puede interesar: ¿Cuáles son los perros que deben llevar bozal en Colombia?

En Petfriendly, de La Red Zoocial, conocimos un emprendimiento colombiano que fabrica bozales tejidos desde hace 10 años para evitar las continuas laceraciones en su animal de compañía. Además, cuentan con bozales especialmente diseñados para perros que no pueden usar bozal, como los braquicéfalos.

Hablamos de Chavas Inc. una empresa creada por Roberto Andrey Neira tras darse cuenta de que a su perrita, una Bull Terrier, los bozales convencionales le lastimaban su hocico. “Usé más de 7 bozales diferentes y por eso cree uno que fuera cómo, seguro y resistente” afirmó.

Todo comenzó porque tenía que viajar con su perrita en Transmilenio y él no tenía un bozal para ella, “mi solución rápida fue tejer uno y me subí con ella en el transporte, cuando íbamos en el viaje una señora me dijo que si le vendía el bozal para su perro y yo le dije que sí”, comentó entre risas. Fue así como, igual que una bola de nieve, su negocio fue creciendo porque cada vez más personas se enteraban de su producto.

Lea: Animales rescatados tras la tragedia en Rosas, Cauca, necesitan su ayuda

Los bozales están hechos con lana hipoalergénica para que no se estiren o se encojan, un material que Andrey trabaja desde que era niño y estaba en el colegio, pues, según comenta, sus compañeros le pedían gorros, chalecos, bufandas y solo fue hasta cuando tuvo a su perrita que surgió la necesidad de fabricar algo con este material para sus mascotas.

Todos los productos los hace con sus propias manos, “mi mamá dice que, a diferencia de ella, yo los hago rígidos y muy tiesos” comentó, y no es para menos, deben tener la resistencia suficiente para que el animal no pueda abrir su mandíbula, lastimar a alguien o comer basura en la calle durante su paseo.

Andrey también fabrica corbatines, bufandas y hasta disfraces y, a futuro, quiere sacar una línea de collares que no lastimen a los animales cuando jalan. También quiere quitar ese estigma que hay alrededor de los bozales de cuero y otros materiales que hacen ver agresivos a los perros que deben usarlo. “Incluso, mis clientes me cuentan que cuando su perro llega a socializar con el bozal puesto lo hace de forma tranquila, ya no es como antes”, comentó.

Siga leyendo: Ministra Cecilia López criticó a Avianca por el trato que le dieron a su mascota

Uno de los momentos más emocionantes de la historia de su emprendimiento fue cuando estuvo en la pasada versión de Expopet, “la primera vez que participé en Expopet fue como vendedor ambulante, luego me invitaron a un espacio pequeño, y en esta ocasión pude tener mi stand y vender al exterior” recordó.

Su empresa fue creada en el año 2010 y tras trece años en el mercado ha logrado consolidar ventas no solo en Colombia sino en algunos países de latinoamérica como Chile y México. “Muchos clientes me han dicho que su mascota se adaptó muy bien al bozal y me han recomendado porque todas las ventas que hago salen por el voz a voz, yo no invierto en publicidad y ahí vamos” comentó a La Red Zoocial.

Andrey se demora entre 30 y 40 minutos haciendo un bozal y lo hace a la medida de su mascota. En una semana, en promedio, puede hacer 120 bozales y también fabrica algunos para los perros braquicéfalos que deben usarlo debido a problemas de comportamiento o por indicación médica.

Vea: (VIDEO) Conozca a Teddy y Toby, las adorables mascotas de Shakira

Uno de los mas grandes proyectos de este joven es poder ayudar a los animales que lo necesitan, por eso, quiere hacer un blog o canal donde él pueda trabajar y darle publicidad al negocio, las ganancias, estarán destinadas a los animales.

Si usted quiere comprar alguno de estos productos o está interesado en ayudar en el proyecto de Andrey puede comunicarse al 3022406910 o a través de su Instagram.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com