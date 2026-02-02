Ciruelo, el perrito que superó el cáncer y abrió una ruta de esperanza para los animales

En el caso de Ciruelo, se aplicó quimioterapia con vincristina, un medicamento utilizado también en tratamientos humanos. Foto: Victor Caicedo

La historia de Ciruelo, un perro que logró superar el cáncer tras haber sido rescatado en condición de calle, se ha convertido en un referente de esperanza y resiliencia en Cúcuta. Su recuperación no solo marcó un triunfo médico, sino que también despertó una emotiva respuesta ciudadana.

Luego de finalizar con éxito su tratamiento, Ciruelo celebró su nueva oportunidad de vida recorriendo varias calles de la ciudad a bordo de un vehículo. En la parte trasera llevaba un mensaje que resumía su historia y despertó sonrisas entre los transeúntes: una invitación a tocar el claxon para festejar que había vencido la enfermedad.

La reacción fue inmediata. Conductores de todo tipo de vehículos respondieron con bocinas, gestos de afecto y muestras espontáneas de apoyo.

El momento quedó registrado en video y fue difundido en redes sociales por el concejal animalista y médico veterinario Víctor Caicedo, quien ha acompañado el proceso del animal desde su rescate. La grabación se viralizó rápidamente y generó mensajes de reconocimiento tanto para Ciruelo como para las iniciativas que promueven el cuidado y tratamiento de animales enfermos.

De acuerdo con Caicedo, Ciruelo fue encontrado en una estación de servicio de Cúcuta en un estado crítico de salud. Presentaba fuertes dolores abdominales, sangrado constante y signos evidentes de abandono.

Tras ser evaluado, se le diagnosticó un tumor venéreo transmisible (TBT), un tipo de cáncer que afecta a los perros y que puede propagarse por contacto directo entre animales.

El especialista explicó que, aunque se trata de una enfermedad oncológica, el TBT tiene altas probabilidades de curación si se detecta y trata a tiempo. En el caso de Ciruelo, se aplicó quimioterapia con vincristina, un medicamento utilizado también en tratamientos humanos, logrando una respuesta positiva hasta su recuperación total.

El caso del perro hace parte de la llamada “ruta contra el cáncer”, una estrategia implementada en Cúcuta para atender animales en situación de vulnerabilidad. Según Caicedo, más de 700 perros han sido tratados dentro de este programa, con altos índices de recuperación gracias al seguimiento veterinario constante.

Más allá de su historia individual, Ciruelo se ha transformado en un símbolo que visibiliza la realidad de muchos animales abandonados y la importancia de la atención oportuna. Su recorrido por las calles no solo celebró una victoria personal, sino que recordó que la compasión y el compromiso también salvan vidas.

