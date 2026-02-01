Mi cerdita se comió la tarea: el inesperado culpable que causó furor en redes (video)

La familia decidió compartir el video porque, según Tinsley, la vida con mini cerdos suele ser caótica. Foto: @thetinsleyherd/

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La clásica excusa de “el perro se comió mi tarea” quedó desactualizada tras un insólito episodio ocurrido en Arizona, Estados Unidos. Una estudiante tuvo que culpar a un responsable poco habitual: su cerdita mascota, que fue captada en video mientras destruía por completo su trabajo escolar.

El hecho fue registrado en un video publicado en Instagram que rápidamente se viralizó y ya supera 1,5 millones de reproducciones. En las imágenes se observa a Polly, una mini cerda de la familia Tinsley, hurgando en la mochila de la niña Taylee y destrozando e incluso comiéndose varias hojas de la tarea.

Según relató Jacey Tinsley, madre de la menor y residente de Phoenix, toda la familia quedó en estado de shock al descubrir la escena. Indicó que su hija permaneció inmóvil, sin poder creer lo que estaba viendo, mientras que la cerdita se mostraba orgullosa, como si hubiera cumplido una misión importante.

Momentos antes del incidente, la familia se encontraba tranquilamente viendo una película. En cuanto la niña se levantó para ir a su habitación, Polly aprovechó la oportunidad: tiró la mochila al suelo y comenzó a revisarla. De acuerdo con Tinsley, el daño fue total, ya que algunas hojas quedaron completamente trituradas y otras desaparecieron por completo, sin dejar rastro.

La madre explicó que, si bien los mini cerdos son mascotas cariñosas, su alto nivel de inteligencia puede llevarlos a protagonizar situaciones inesperadas. Señaló que los cerdos están considerados entre los animales más inteligentes del mundo, lo que los vuelve especialmente curiosos y astutos.

La familia decidió compartir el video porque, según Tinsley, la vida con mini cerdos suele ser caótica y muchas personas no creen las travesuras que realizan hasta verlas con sus propios ojos.

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Numerosos usuarios bromearon calificando a Polly como una “heroína”, mientras que otros expresaron su sorpresa ante la habilidad del animal para actuar con tanta picardía. Muchos también compartieron experiencias similares con mascotas que dañaron tareas escolares, tomándolo con humor.

Aunque para Taylee el episodio no tuvo el final esperado para su deber escolar, el caso dejó una anécdota difícil de olvidar. Como excusa, “la cerda se comió mi tarea” no es algo que los docentes escuchen todos los días.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱