¿Cómo cuidar adecuadamente a un perro mayor?

La vejez no es una enfermedad, es una etapa más en la vida del perro. Foto: Pexels

Tener un perro mayor no es sinónimo de sufrimiento, dolor o una mala calidad de vida. Al contrario, en esta etapa, usted puede hacer muchas cosas para que su animal de compañía viva de la mejor manera posible por el tiempo que le queda.

Según Ringo, marca especializa en concentrados y nutrición animal, los perros envejecen de manera similar a las personas, es decir, su pelaje se comienza a poner blanco, cambian un poco su comportamiento y sus sentidos pierden agudeza –especialmente vista, oído y olfato–. Además, duermen más de lo común, pierden el interés en ciertas cosas, caminan más despacio, algunos incluso pueden buscar más atención por parte de su familia y otros deciden alejarse. Y son propensos a padecer más enfermedades.

Leer: Cosas que los perros solo permiten a su persona favorita

Por esta razón, es tan importante que lleve a su perro a un control veterinario.

Alimentación.

En esta etapa, su perro puede aumentar o disminuir de peso, pues su actividad física no será la misma. Llévelo con un veterinario o experto en nutrición, él le recomendará la mejor dieta para su peludo.

Su animal de compañía debe tener una alimentación adecuada a sus necesidades, que sea balanceada y cumpla con los requerimientos de nutrición necesarios para la etapa que está atravesando.

Otro consejo muy importante es no cambiar de manera abrupta el alimento. “Esto puede generarle sensibilidad digestiva al no tener una adecuada transición de alimento, algunos dueños incluso deciden darle de nuevo concentrado para cachorros sin tener presente que este alimento contiene vitaminas, calcio y minerales que su perro anciano tal vez no pueda digerir bien”, explica Ringo.

Leer: El emotivo reencuentro de un niño con su perro perdido en TransMilenio

Veterinario.

Un perro adulto es propenso a sufrir más enfermedades, por eso, es recomendable que lo lleve entre 1 y 3 veces al veterinario por año. Así podrá estar al tanto de su salud y prevenir o actuar en caso de una emergencia.

Otro consejo es que, cuando acaricie a su perro, revísele algunas partes importantes de su cuerpo como: cadena, cabeza, estómago y loco para comprobar que todo esté bien.

Paseos.

Primero, consulte con un veterinario cómo están los huesos y las articulaciones de su peludo, así podrá saber cuánta actividad física puede hacer. Una vez tenga el diagnóstico del experto, procure sacar a su perro sin afanes, vaya al ritmo de él y si ve que se cansa fácilmente, no lo fuerce y mejor ayúdelo a regresar al hogar. En la siguiente ocasión, ya sabe que el paseo necesita ser más corto.

Es importante que no lo apresure ni lo presione, pues esto podría asustarlo, estresarlo y también lastimarlo.

Leer: Cotorra se autolesionó hasta la muerte tras permanecer varios años en cautiverio

Compréndalo.

Su perro ya no querrá hacer las mismas cosas que antes. Pero él disfrutará pasando tiempo de calidad a su lado.

Juegos.

Hay juguetes especiales para perros adultos, estos harán que su animal de compañía no se sienta solo.

Nuevos espacios.

Acomode nuevos espacios para su perro. Trate de que su cama, comedero y bebedero estén a una altura que sea adecuada para él. También, permítale tiempo para descansar.

Leer: Estos son los cinco tipos de dueños de gatos, según un estudio

Dele mucho amor.

Estos son los últimos años de vida de su perro, aproveche este tiempo para agradecerle por todo el amor que él le brindó de joven. Su perro, así luzca diferente, lo va a seguir queriendo de la misma manera.

El abandono nunca será una opción. Ahora usted es el encargado de acompañarlo en su última aventura.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com