¿Cómo hacer feliz a un perro viejo?

No deje de lado el ejercicio: aunque su perro ya no sea el cachorro enérgico de antes, sigue necesitando ejercicio y momentos de juego. Adapte los paseos a su ritmo y proporciónele juguetes que estimulen su mente. La actividad física no solo lo mantiene entretenido, sino que también es clave para conservar un peso saludable y mantener sus articulaciones en movimiento. Incluso en la vejez, el ejercicio sigue siendo una fuente de bienestar y alegría para su compañero canino.