¿Cómo saber si mi perro me ha elegido?

La persona favorita de un perro no siempre será su dueño, puede ser alguien más de la familia o hasta alguien externo, como su paseador o veterinario.

Así como usted tiene una persona favorita, su perro también. En muchas ocasiones, y según explica el portal especializado Rover, esto dependerá en gran parte de la socialización y personalidad del animal de compañía.

Por eso, y con la ayuda de los expertos de Rover, le contaremos cómo saber si usted es la persona más importante para su perro y, en caso de que no, cómo convertirse en ese personaje tan especial.

Lo primero que debe saber es que la persona favorita de un canino no siempre será su dueño, puede ser algún otro miembro de la familia o alguien externo, como el paseador o incluso el veterinario. Y aunque cada perro es diferente, sí existen algunas generalizaciones a la hora de escoger a su persona favorita. Estas son:

Socialización.

El periodo de socialización, que tiene lugar entre el nacimiento y los seis meses de edad, es clave para que el perro se acostumbre a todo tipo de formas, sonidos, olores y personas de una manera positiva. Con una correcta socialización, el animal de compañía puede evitar los miedos más comunes y convertirse en un peludo sociable, educado y feliz.

Además, durante esta etapa, la mayoría de canes crean una conexión muy fuerte con la persona que los cuida, quien, en un futuro, tiende a convertirse en su elegido. “A esta edad, el cerebro de los cachorros es increíblemente receptivo, y sus primeras experiencias sociales les influyen para el resto de su vida. Por eso es tan importante asegurarse de que su cachorro tenga interacciones positivas con una amplia variedad de personas, lugares y cosas”, indica Rover.

¿Y qué pasa si adoptó un perro adulto y no un cachorro? No pasa nada. Aunque si bien las experiencias tempranas son importantes para tener una buena socialización y relacionamiento con el animal, esto no quiere decir que de grande no se pueda hacer lo mismo. Por medio de los juegos, cuidado, comida, salidas, su perro empezará a verlo como una persona importante y fundamental en su vida.

Atención y cuidado.

Sí, los perros también aman la atención y aman ser el centro de atención de sus cuidadores. De hecho, estas criaturas tienden a crear una relación más fuerte con la persona que les presta más atención y los cuida. Por ejemplo, si usted es quien saca siempre al animal, le da de comer, lo lleva al veterinario, juega con él, duerme con él, lo baña, etc., es muy probable sea la persona favorita.

Contacto físico.

Los perros aman su espacio personal. Ellos tienden a ser muy abiertos y cariñosos solo con aquellos a quienes consideran parte de su manada. Así que si su peludo siempre está al lado suyo, lo lame, lo busca para jugar o para cualquier otra cosa, puede que sea sinónimo de que lo haya escogido ya.

Asociación positiva.

Entre más cosas positivas, más vínculo será el fuerte entre el animal y el tutor. Por ejemplo, el perro nunca será admirador de quien lo lleve al veterinario, lo regañe, lo rechace, nunca lo saque a pasear o hasta lo ignore. Él siempre tirará hacia el lado de aquellos que les dan premios, juguetes y los consientan.

Nunca lo deja solo.

Otra manera de identificar si su perro lo ha elegido, es porque nunca estará solo. Él se convertirá en su sombra personal. “Al igual que la atención y la asociación positivas aumentan el vínculo entre el perro y el dueño de la mascota, que lo siga puede reflejar sentimientos similares”, explican los expertos de Rover.

Aunque en este punto es importante hacer una diferencia entre un perro faldero y uno que tiene problemas de ansiedad por separación.

Personalidad.

El perro siempre estará al lado de la persona con quien tenga más cosas en común, y aquí entra la energía y personalidad. Si su canino ama pasear, claro que preferirá a alguien activo; mientras si es más gruñón o perezoso, amará a alguien más calmado.

Dormir.

El sueño es un momento vulnerable para un perro, así que si su peludo se acerca a dormir con usted en la noche o en algún momento del día, es porque se siente seguro y en confianza.

Si después de leer esto definitivamente siente que no es el elegido o que, tal vez, le hace falta algo por mejorar, no se preocupe. Aunque no sea el favorito, tenga presente que usted es alguien muy importante en la vida de su perro, y cómo no serlo, si gracias a usted su perro conoce lo que es tener un hogar lleno de amor, respeto y cariño. Sin embargo, aquí van algunos consejos para crear vínculos más fuertes y afectivos con su perro, según Rover.

Dedíquele tiempo de calidad. Sáquelo a pasear. Juegue con él. Prueben nuevas actividades o exploren nuevos lugares. Vean una película o serie juntos. Duerman juntos. Empiece a alimentarlo.

“El vínculo se produce de forma natural entre los perros y las personas que los tratan bien. Cuide bien a su perro, haga que socialice, bríndele experiencias positivas y respete su personalidad única”, finalizan por decir desde Rover.

