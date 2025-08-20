No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
La Red Zoocial
Perros

Compraron a Quipitos y cuando enfermó lo abandonaron en una veterinaria de Bogotá

La creadora de contenido Ana María Cardona, conocida como La Rubia Inmoral, denunció en redes el abandono de Quipitos, un perro maltratado durante años. Ahora, el animal busca un hogar donde por fin reciba el cuidado que merece.

20 de agosto de 2025 - 09:40 p. m.
El abandono de un perro de raza bulldog francés en una clínica veterinaria de Bogotá ha desatado indignación y rechazo, luego de que la creadora de contenido Ana María Cardona, conocida en redes sociales como La Rubia Inmoral (@larubiainmoral), expusiera el caso públicamente.

El perro, rebautizado como Quipitos, antes llamado Coco, fue dejado sin explicación en la veterinaria Togo: Vet to Go, ubicada en la Calle 76 #22-81. Según Cardona, el animal vivió al menos cuatro años en condiciones de maltrato: con una alimentación irregular (le daban comida cada dos o tres días) y sin la atención médica necesaria, pese a padecer problemas respiratorios y de cadera asociados a su raza.

Su dueño decidió que no quería darle una vida digna ni asumir los costos que implica cuidar a un animal como él”, denunció Cardona a través de sus redes.

Actualmente, Quipitos se encuentra bajo el cuidado temporal de La Rubia inmoral y su esposo, quienes se ofrecieron voluntariamente como hogar de paso para garantizar su bienestar inmediato. La pareja se comprometió a brindarle los cuidados médicos, emocionales y nutricionales que nunca recibió, mientras trabajan activamente en encontrarle una familia definitiva que esté dispuesta a ofrecerle una vida digna.

A través de sus redes sociales, Cardona anunció que pondrá en marcha un proceso de adopción responsable, que incluirá la creación de un formulario detallado. Este servirá para filtrar cuidadosamente a los posibles adoptantes y asegurarse de que Quipitos no vuelva a ser víctima de negligencia ni abandono.

El caso ha generado un fuerte eco entre sus seguidores y ha reavivado el debate sobre la compra irresponsable de animales, especialmente de razas que requieren cuidados especiales.

Más allá de la indignación, esta historia refleja una realidad preocupante que sigue repitiéndose en el país: el abandono de animales cuando dejan de ser “cómodos” o “económicos” para sus dueños. Casos como el de Quipitos refuerzan el llamado urgente a optar por la adopción responsable.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

