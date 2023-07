Conozca a Gordo, el perrito que hace videollamada con sus dueños

Hola, soy Gordo y hoy seré su periodista canino en La Red Zoocial.

Quiero contarles mi historia.

Yo vengo de un criadero y, aunque suene triste, fui el pago de mi humano luego de que él realizara unos trabajos en el lugar donde yo vivía.

No sé por qué, pero lo primero que hice al verlo fue subirme en su carro y por eso él dice que yo lo elegí.

Soy un bulldog francés muuuy consentido, llevo con mi familia 10 años, pero yo siento como si fuera un, hasta ahora, porque amo escucharlos.

Tal vez se preguntarán: ¿y este por qué dice que escuchándolos? Pues les cuento: mis papitos viven actualmente en Brasil y no pudieron llevarme con ellos porque, como soy un perro braquicéfalo, de pronto podía morir.

Además, tengo tres nombres, sí, así como lo oyen. Mi primer nombre fue Sansón, el oficial es Silvestre, pero me dicen Gordo, obviamente porque tengo un cuerpo de modelo.

No mentiras… soy gordito, pero hago mucho ejercicio. El problema, es que mis abuelos, a veces me dan uno que otro trocito de pollo, y yo no puedo comer tanta grasa.

Por eso, prefiero que mi papá me cante, como lo hace siempre que hablamos por videollamada, a que me regañe por comer pollito.

Amo los globos y las botellas, son muy juguetes favoritos.

Y aunque extrañe mucho a mis papitos, sé que me aman mucho y vendrán a visitarme pronto.

