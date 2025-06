Consentida, la perrita que enseñó que nunca es tarde para encontrar un hogar

La historia de Consentida es la de muchos perros y gatos que han sido rescatados por el Centro de Bienestar Animal (CBA). Foto: Alcaldía de Cali

En el marco de la jornada de adopción animal organizada el domingo 8 de junio de 2025 por la Alcaldía de Cali, una conmovedora historia cautivó a los asistentes: la de Consentida, una perrita que, tras un proceso de recuperación y resocialización en el Centro de Bienestar Animal (CBA), encontró finalmente una familia que la acogió con amor y responsabilidad.

Ángel Fiquitiva y Fernanda Morales, padres cabeza de hogar de una familia adoptante, llegaron junto a su hija de nueve años al parque de El Ingenio con la intención de informarse sobre el proceso de adopción.

Después de varios meses planeando tener una mascota, encontraron lo que estaban buscando. Fernanda Morales relató: “Llegamos al punto de adopción con la idea de informarnos sobre cómo era el proceso y lo primero que pregunté fue: ¿tienen algún perrito que se lleve bien con gatos?, porque ya tenemos uno en casa. Y ahí fue cuando nos presentaron a Consentida. Fue amor a primera vista. Me explicaron que ella había pasado por un proceso de resocialización, que estaba acostumbrada a convivir con otros animales y eso me dio mucha tranquilidad. Sentí que era la indicada para nosotros. Me animé y la adoptamos”.

Durante la jornada en el parque de El Ingenio, así como en otros casos similares, se escribieron muchas nuevas historias. Varias familias se llevaron a casa a su nuevo mejor amigo e integrante del hogar, asumiendo el compromiso de una tenencia responsable: alimentación, salud, afecto y cuidado diario. Porque adoptar es un acto de amor y también de responsabilidad.

La Administración Distrital ha impulsado estas jornadas de adopción como una estrategia clave que promueve el bienestar animal y sensibiliza a la ciudadanía en pro del cuidado de los animales.

En el CBA, cada perro y gato tiene una historia. Muchos han llegado tras ser víctimas de abandono, negligencia de sus antiguos dueños o incluso maltrato. Algunos llegan desnutridos, otros con lesiones físicas o emocionales.

En la entidad encuentran atención médica, alimentación balanceada y un proceso de resocialización pensado para darles una segunda oportunidad al momento de ser adoptados. En este espacio no solo se recupera su salud, también se trabaja en su comportamiento: se integran con otros animales y se alistan para convivir en un entorno familiar, de tal forma que estén en óptimas condiciones para ser adoptados durante estas jornadas.

La tenencia responsable es un factor primordial en este proceso. Según la protectora de animales, Eliceny Canónigo, quien desde hace 12 años trabaja por el cuidado de los animales en condición de calle, “los animales que llegan a la calle no es porque sean malos o enfermos, sino porque sus dueños no dimensionaron lo que implica tener un perro o un gato en casa”.

Por eso, cada jornada de adopción organizada por el CBA se convierte en un escenario para concientizar, porque adoptar implica brindar amor y cuidados, alimento, atención veterinaria, compañía y educación. “Adoptar una mascota es una decisión para toda la vida”, enfatizó Canónigo.

