¿Cuál raza de perro es la mejor para las personas que viven solas?

Adoptar una mascota no es una decisión fácil. Llegar con un nuevo animal de compañía a nuestro hogar requiere de mucho amor, pero sobre todo, responsabilidad. No es lo mismo tener un pastor belga malinois, que requiere de un entrenamiento y gasto de energía mayor que un shih tzu, que puede liberar energía con dos paseos largos y a horas específicas.

Esta dinámica también cambia si usted vive en una familia numerosa o si, por el contrario, decide compartir la vida solo con un perro. En estos casos, debe tener presente que el animal pasará largos periodos de tiempo sin su dueño. Un detalle que no se puede pasar por alto, porque nuestra falta puede generar un problema emocional serio, desarrollando, incluso, ansiedad por separación.

Por lo anterior, si está dispuesto a adoptar un perro, debe conocer las características particulares de cada uno. Aunque, en general, los perros son animales muy amigables y necesitan de la compañía de un ser humano. Por eso, en La Red Zoocial le mostramos cuáles son los perros ideales para las personas que viven solas.

1. Chihuahua

Son los perros más pequeños que hay, su cráneo tiene forma de manzana y el pelo es suave, fino y corto. Los colores van desde el beis al negro. Un adulto compacto y delicado suele medir entre 15 y 23 cm y pesar de 1,8 a 2,7 kg.

Suele formar vínculos estrechos con sus cuidadores, pero si no se le brinda un adiestramiento adecuado puede que no acepte bien a los desconocidos y parezca nervioso, ladrador y ruidoso.

Son tremendamente tranquilos y de hecho, es probable que pasen buena parte del día durmiendo.

2. Schnauzer

Es un perro pequeño, pero robusto y musculoso a la vez, con una gran capacidad de respuesta. El pelo de sus cejas, bigotes y patas le da un aspecto muy característico. Puede ser de color gris y blanco, negro con manchas grises o completamente negro o blanco, si bien este último es menos común. Lo ideal es que los machos adultos midan unos 36 cm de altura y pesen 8 kilos. Las hembras adultas deben medir unos 33 cm y pesar 7 kg.

Aunque puede ser un compañero muy divertido y gratificante, por su naturaleza de perro guardián, suele ser bastante ladrador y alertará rápidamente a la familia en caso de que cualquier desconocido se acerque a su territorio.

Otro aspecto muy importante a considerar es que son perros muy inteligentes. Algo que facilita muchísimo su adiestramiento. Y, aunque se trata de un perro tranquilo, es importante que no caiga en el aburrimiento.

3. Bulldog inglés

De acuerdo con el portal Experto Animal, el bulldog inglés es un perro de apariencia inconfundible. Robusto y bajo, tiene un aspecto feroz, aunque su carácter suele ser afectuoso y tranquilo. Son ideales para aquellas familias en las que se le dedique una especial atención a las mascotas, ya que es un perro que necesita estar continuamente en contacto con sus dueños.

Asimismo, a los canes de esta raza se les considera muy fieles porque es muy difícil hacer que un bulldog inglés cambie de dueño, pero también se caracterizan por ser bastante posesivos con la comida o los juguetes.

Suele tener una altura a la cruz cercana a los 40 centímetros y pesar alrededor de 25 kilogramos para los machos y 23 kilogramos para las hembras.

4. Bichón Frisé

De acuerdo con el portal Purina son perros pequeños y sólidos, además de equilibrados y con un aspecto inteligente. Los ojos y el hocico tienen un color negro intenso que contrasta con el pelaje blanco como la nieve y la cola que se curva sobre el lomo y parece una pluma. El pelaje es sedoso y rizado y les da la apariencia de borlas. Los machos y las hembras adultos miden entre 23 y 28 cm y pesan de 3 a 6 kg.

Les gusta mucho acompañar a la familia en todas las salidas, pero pueden quedarse solos de vez en cuando.

5. Teckel

De acuerdo con el portal Experto Animal, el teckel, dachshund o perro salchicha es un perro muy juguetón y amigable con los suyos, pero tienen un impulso de presa muy fuerte, por lo que tienden a perseguir y atacar a animales pequeños. También los dachshund o teckel estándar suelen ser ladradores.

Adicional a ello, se dice que suelen ser muy testarudos y no responden al adiestramiento canino. Lo que sucede en realidad es que no responden bien al adiestramiento tradicional, ya que reaccionan mal al uso de la fuerza. Sin embargo, responden muy bien al adiestramiento en positivo, por lo que no lo dude y opta por este método de educación, basado en el refuerzo positivo.

Estos perros requieren ejercicio moderado, por lo que se adaptan bien a la vida en apartamentos o casas pequeñas. Sin embargo, pueden causar algunos problemas con los vecinos porque tienden a ser ladradores si no se corrige dicha conducta.

