¿Cuáles son las mejores razas de perros guía?

Los perros guía ayudan a que la movilidad de las personas ciegas sea más fácil. Foto: Pixabay

Los perros guía, también conocidos como lazarillos, son mascotas que gracias a su inteligencia y habilidades ayudan a que la movilidad de las personas ciegas o con una discapacidad visual grave sea más fácil. Estos animales están entrenados para reconocer y evitar obstáculos, tanto estáticos como en movimiento y a nivel del suelo o en altura.

Leer: “Ella me presta sus ojos y su cuerpo para guiarme de una manera incondicional”

Los lazarillos también pueden aprenderse caminos, avisar a su dueño sobre la presencia de andenes, escaleras o desniveles en el pavimento, buscar puertas de acceso y asientos libres en transportes públicos. Además, están capacitados para desobedecer una orden del usuario cuando la ejecución implica un peligro para su integridad física, como, por ejemplo, un carro que se aproxima en un cruce de calle.

Aunque hay algunas razas especialmente apropiadas para realizar esta labor, todos los perros guía deben contar con un buen adiestramiento para poder ser “los ojos” de aquellos que no pueden ver. En La Red Zoocial hablamos con Juan Carlos Guerrero, instructor de perros guía desde hace 23 años, sobre este tema.

Labrador o golden retriver

Los labradores y los golden retriver son las razas de perro más utilizadas en este tipo de trabajo. El labrador retriever, conocido comúnmente como labrador, es un perro grande y uno de los más populares del mundo. Según el American Kennel Club (AKC), un registro de pedigrí de perros de raza pura en los Estados Unidos, este canino se destaca por su inteligencia, nobleza y energía. Además de estar dentro de la categoría de perros lazarillo, también puede entrenarse para rescates, búsqueda de bombas, drogas o incluso, como perro policía.

Por su parte, el golden retriever es un perro tranquilo, inteligente y dócil. Gracias a su alto nivel de sociabilidad y calma, se utiliza comúnmente como perro guía, perro de asistencia y perro de búsqueda y rescate.

De acuerdo con el experto, lo más importante de un perro guía es no mostrar ningún rastro de agresividad y tener un carácter equilibrado, por lo que estas razas son las más ideales. “No tienen agresividad con el ser humano, eso es importante. De hecho, es muy raro que haya un ejemplar con ese tipo de problemas. Tampoco son nerviosos y están siempre dispuestos a ayudar”, explica Guerrero.

Según el experto, cada raza de perro tiene cualidades únicas y excepcionales. Sin embargo, lo que se requiere para esta labor es un animal que no piense en sus intereses, sino en los de la persona invidente. “Hay todo un trabajo de protección al usuario. Los perros guía deben pensar antes que nada en proteger al usuario. Eso es algo que no todas las razas pueden desarrollar”, afirma.

Los perros lazarillos deben tener una altura entre los 50 y 65 cm para que les quede bien el arnés y puedan sortear los obstáculos con facilidad. Además, tienen que ser animales enérgicos. “Los labradores y los golden son perros deportivos. A ellos debes darles actividades o no son felices. Eso es algo que funciona muy bien cuando son guías porque aman caminar con su dueño y son felices en la calle”.

Leer: Commander, el perro de Joe Biden que se volvió un problema para el Servicio Secreto

Pastor alemán

El pastor alemán es una de las razas más conocidas en todo el mundo, sobre todo por ser el perro policía por excelencia. De acuerdo con el AKC, estos caninos son robustos, inteligentes y ágiles. Al mismo tiempo que son cariñosos con las personas y muy obedientes, por lo que resulta fácil adiestrarlos desde cachorros.

Guerrero explica que lo más importante de esta raza es su alto instinto de protección, lo que los hace ideales para perro guía. No obstante, no es un canino que esté hecho para todos, ya que es más difícil de controlar y va a mayor velocidad. “Es ideal para las personas activas y que caminan más rápido. Tiene el inconveniente de que genera algún tipo de recelo mayor que otra raza por parte de los no usuarios”.

Leer: Migrante se reencuentra con su mascota después de que los separaran en Estados Unidos

Otras razas

Como hemos mencionado, los mejores perros guía son el labrador, el golden retriver y el pastor alemán. Sin embargo, también existen otras razas que cumplen con las características necesarias para ser lazarillos. Entre ellas se destacan el pastor belga, el caniche gigante, el dálmata y el retriever de pelo rizado (curly coated retriever).

Frente a si un perro criollo puede ser un lazarillo, el experto asegura que sí, pero se les debe realizar pruebas para saber si son aptos o no en este trabajo. “Hay que analizarlos muy bien. En alguna oportunidad entrené a un perro criollo y fue excelente. Sin embargo, deben cumplir con todas las características propias para esta labor, especialmente, la cero agresividad y la obediencia”, cuenta Guerrero.

Sin importar de qué raza sea, todos los perros guía deben ser leales, obedientes, inteligentes y dóciles para que su trabajo sea efectivo.

Leer: ¡Es su oportunidad! Abren nuevos cupos de esterilización gratis para mascotas en Bogotá

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com